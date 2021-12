Alberto Matano quasi in lacrime a La vita in diretta, ecco perché

Oggi, a La vita in diretta, abbiamo visto il presentatore Alberto Matano molto emozionato. Quasi in lacrime, il giornalista di Catanzaro ha confessato di essersi commosso. Per quale motivo?

Questo pomeriggio di martedì 28 dicembre 2021, Alberto Matano, il presentatore de La vita in diretta, si è permesso una confessione personale. Ha ragionato di qualcosa che lo ha molto commosso, e quasi in lacrime si è lasciato andare a parole piene di emotività che hanno subito toccato nel profondo i suoi ospiti, e cioè Nunzia De Girolamo, Salvo Sottile e Roberta Morise. Dopo aver mostrato un servizio su tutti i grandi personaggi che quest’anno ci hanno lasciati, Alberto si è commosso ripensando a Raffaella Carrà.

Matano in lacrime ricorda la Carrà

Come tutti sanno, la grande showgirl è scomparsa lo scorso 5 luglio. E Alberto Matano si è quasi messo a piangere al momento di ricordarla. Un evento gli rimarrà sempre nel cuore. Ovvero quando ricevette una chiamata in diretta da Raffaella. “Devo dirvi che mi viene una certa emozione“, ha raccontato Alberto, “perché noi non potevamo immaginare che sarebbe stata l’ultima apparizione, telefonata in diretta.”

Poi Alberto Matano ha anche parlato della sua amicizia personale con Raffaella Carrà. “Ci siamo sentiti fino all’ultimo“, ha dichiarato il presentatore. Anche i suoi ospiti nel programma sono sembrati molto emozionati. Perché la Carrà è come una persona di famiglia per tutti. Una figura importante. Specie per chi lavora nel mondo della Tv.

Come Alberto ha conosciuto Raffaella

Nella puntata odierna de La vita in diretta, quindi, Alberto Matano ha ricordato di aver conosciuto la grande Raffaella Carrà per un servizio al TG1. Da allora tra i due è nata una sincera amicizia. Raffa ha dato il suo numero ad Alberto, chiedendogli però di non divulgarlo a terzi. E Matano ha telefonato molto spesso a Raffaella…

“Ci siamo sentiti fino a quando, il giorno del suo compleanno, non mi ha più risposto”, ha raccontato il giornalista ora conduttore. “E lì ho capito che qualcosa non andava.”

