Vasco Rossi, innamorato pazzo di Anna: lo ha stregato così… – VIDEO

Vasco Rossi, ha stupito la piccola Anna Lampasi nella città di Monterosso Calabro nei dintorni del Vibonese, da sempre la piccola è stata una fan sfegatata del cantautore.

Qualche settimana fa la piccola ha cantato “Siamo Qui” con l’utilizzo di un ukulele, i suoi genitori l’hanno ripresa per poi condividere la sua performance sui social. Il cantautore ha notato la performance della piccola ed ha utilizzato il video di Anna Lampasi per augurare un buon Natale a tutti i suoi fan.

La soddisfazione è stata grande, sia per la bambina che per i suoi genitori, questa non è la prima volta che l’artista nota Anna Lampasi. Infatti nei mesi precedenti avea condiviso sempre sui suoi social un video della piccola che cantava le sue canzoni.

La piccola ha 7 anni ed è una figlia d’arte del padre Antonio, in arte “Tony Bee” ed è il leader della famosa cover band “La combriccola del Blasco”, infatti sin dalla tenera età la piccola Anna Lampasi ha avuto la musica del cantautore nel sangue, per poi imparare in maniera autodidatta come suonare diversi strumenti.

Vasco Rossi, è tornato a Zocca per le vacanze di Natale, voleva stare con sua madre e visitare la scuola di musica

Il cantautore come di consuetudine, ogni Natale torna a Zocca la sua città natale, fa visita a sua madre Novella per poi salutare tutti gli allievi e gli amici della scuola di musica Massimo Riva.

Dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Siamo Qui” il cantautore si era recato a Los Angeles per staccare la spina, ma come ogni anno è tornato a Zocca per le festività natalizie, proprio per salutare la sua gente.

Tutti i suoi amici sono giunti presso la sede della scuola di musica, e intorno alle 17 il cantautore ha fatto la sua comparsa, per poi sistemarsi in prima fila e assistere alla performance live del suo ultimo successo “Siamo Qui”, eseguita dagli allievi e dai maestri del Laboratorio della Voce di Spilamberto. Dopo l’esibizione il cantante e rocker ha visionato la realizzazione del suo concerto record “Modena Park”, interamente realizzato con mattoncini Lego.

