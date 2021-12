“Si è espressa così riguardo…”. Prego? Altro strafalcione di Veronica Gentili: che imbarazzo sul “Fatto”

Non c’è pace per Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente su Rete 4 nonché firma del Fatto Quotidiano. Non c’è pace quando intorno a lei c’è Stefano Lorenzetto, con le sue “pulci” ai giornali, pubblicate sul suo sito personale e poi anche da Italia Oggi.

Il punto è che non vi è settimana in cui Lorenzetto non pizzica almeno uno strafalcione nei pezzi della Gentili, penna la cui prosa è spesso piuttosto sbarazzina. E questa settimana, va da sé, non fa eccezione.

Il tutto in un articolo su Sarah Palin, la pasionaria e repubblicana di estrema destra che tempo fa fece “impazzire” mezzo mondo. Scrive infatti Lorenzetto che Veronica Gentili “riferisce che Sarah Palin si è espressa così riguardo il vaccino anti-Covid“. Erroraccio da matita rossa. “Forma scorretta – riprende Lorenzetto -. Per il Grande dizionario italiano dell’uso di Tullio De Mauro, così come per altri vocabolari e per la Grammatica della Treccani, la locuzione da usare è riguardo a, quindi nel caso specifico riguardo al vaccino anti-Covid”, conclude Lorenzetto. E Veronica Gentili ancora rimandata a settembre…