sergio-caputo,-rivelazioni-sui-figli-e-la-moglie:-“lei-sa-tutto-di-me”

Sergio Caputo, noto cantautore e musicista, sarà presente nel programma “Oggi è un altro giorno” in veste di ospite. L’artista vive da diverso tempo in Francia e, per questo motivo, non si fa vedere spesso nella nostra tv.

Nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”, con la conduzione di Serena Bortone, sarà possibile vedere Sergio Caputo, noto cantautore e musicista romano che da diverso tempo non vive più in Italia.

Dopo essersi spostato in America, oggi Caputo vive in Francia insieme alla sua famiglia ed è per questo motivo che è poco presente in televisione.

Sergio Caputo: il cantautore prende le distanze dai gossip, preferendo restare nell’anonimato

Oltre a non abitare più in Italia, Sergio Caputo è una persona con un carattere molto riservato, che non gradisce trovarsi al centro dei pettegolezzi. Il cantautore, infatti, non ha mai amato far parlare tanto di sé e preferisce mantenere la sua vita privata nella privacy.

Recentemente l’artista ha pubblicato un nuovo singolo, realizzato insieme al Sergio Caputo Trio composto da Caputo (alla chitarra e voce), Fabiola Torresi (al basso e voce) e Alessandro Marzi (alla batteria, voce e, in molti casi, anche al piano). Il singolo, intitolato proprio “Gossip” e registrato in via remota durante il lockdown, si basa su una riflessione molto attuale.

Nella società odierna il successo della maggior parte dei progetti (che si tratti di musica, cinema, sport o politica) è strettamente legato ai gossip che si diffondono intorno ad essi. La popolarità dei personaggi celebri, dei politici e degli artisti si costruisce intorno ai pettegolezzi che circolano costantemente. Bisogna tenere presente, però, che il gossip è in grado di rovinare la vita di una persona. Questo è il messaggio del brano del trio, uscito il 4 febbraio dell’anno corrente.

Nel corso di un’intervista con Serena Autieri nella trasmissione “Dedicato”, Caputo ha spiegato di essere “molto schivo come persona” e che, quando non è sul palco, preferisce “restare nell’anonimato”.

Per quanto riguarda la sua famiglia, Sergio ha raccontato di avere un ottimo rapporto con i suoi figli e di essere molto legato alla moglie, Cristina Zatti: “Lei sa veramente tutto, lei è la ‘Caputologa’ e mi corregge” ha affermato l’artista.

