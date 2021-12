serale-di-amici-21;-quando-si-parte-e-cosa-aspettarsi

Si avvicina l’atteso momento dell’anno in cui dovrebbero partire le puntate del Serale di Amici 21. Eppure non c’è ancora una data certa d’inizio… ma già sono uscite le prime indiscrezioni sulle squadre.

Siamo tutti pronti per la seconda fase del talent show di Maria De Filippi? Quanto manca ancora per il Serale? Cerchiamo di fare chiarezza. Ecco tutte le novità e le indiscrezioni disponibili sulle puntate conclusive di Amici 21.

Arriva il Serale di Amici 21

Studiando la programmazione invernale di Mediaset, con un po’ di logica, possiamo immaginare quando il talent Amici 21 entrerà nella sua fase finale. In pratica, dobbiamo basarci sui pochi dati certi, ovvero sulla data ufficiale d’inizio di C’è Posta per Te. Maria De Filippi porterà a termine il suo programma di sorprese e storie strappalacrime e poi si dedicherà ad Amici. Quindi, quest’anno il talent durerà molto di più che in passato. Iniziato a settembre (due mesi in anticipo rispetto alla norma), entrerà nel Serale a metà marzo 2022. Probabilmente la prima puntata ci sarà il 19 marzo.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Amici 21, LDA e l’operazione subita quando era bambino: “Grave”

Si prevedono nove o dieci puntate in tutto. Quindi conosceremo il vincitore del talent a fine maggio. E poi ci sono anche altre novità…

Anticipazioni sulle squadre

Le squadre quest’anno saranno composte da un numero più alto di concorrenti. E perciò avremo serate con doppie o triple eliminazioni.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Amici 21, la Prof rimprovera l’allieva: “Sei moscia e finta”

Per il prossimo Serale dovrebbe ripetersi la formula dello scorso anno. Avremo probabilmente tre squadre capitanate da due professori, uno di canto e uno di ballo. In rete è già partito il toto-amici. Si pensa a queste accoppiate: Zerbi e Celentano, Pettinelli e Todaro, Peparini e Cuccarini. La coppia Zerbi e Celentano ci pare abbastanza prevedibile. Per il resto non ci sono ancora elementi per sbilanciarsi.

The post Serale di Amici 21; quando si parte e cosa aspettarsi appeared first on Ck12 Giornale.