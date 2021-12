La dedica del cantante dei Pooh: “Se perdo te”, le parole di Roby Facchinetti per una persona speciale nel suo disco e su Instagram.

“Hai incollato ad ogni giorno un bellissimo domani ed un altro lungo inverno da scaldare con me mani”, questo è uno dei versi del brano “Se perdo te”, inciso da Roby Facchinetti e incluso nel disco “Symphony”, uscito da qualche settimana. L’ex tastierista e cantante dei Pooh per il suo nuovo disco ha fatto le cose in grande.

Sono 19 in tutto i brani, 14 editi e cinque inediti, uno dei quali scritto dal compianto Stefano D’Orazio, batterista, paroliere e cantante del gruppo. Il brano si chiama “Grande madre” e a questa canzone l’ex leader dei Pooh e papà d’arte sembra essere particolarmente legato.

In un’intervista, al momento della presentazione del disco, Roby Facchinetti ha spiegato che Stefano D’Orazio era davvero felice per quella canzone. Ha affermato: “Lui ci teneva tanto a questo brano e mi aveva chiesto già in precedenza di inserirlo ma non c’era stato tempo”. Infatti, il batterista è scomparso a novembre 2020 per le complicanze del Covid.

La dedica di Roby Facchinetti: parole speciali per una persona speciale

Ricordiamo tutti il durissimo sfogo che pronunciò online Roby Facchinetti, attraverso il proprio profilo Instagram, subito dopo la morte dell’amico, parlando di quel virus invisibile che tante vittime ha mietuto nella sua Bergamo e tra i suoi amici. Da allora è passato praticamente un anno e dopo la rabbia è il momento del puro amore.

Amore puro testimoniato anche da un altro dei brani inediti contenuti nell’album, registrato con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e la Budapest Art Orchestra, entrambe dirette dal Maestro Diego Basso. La canzone in questione è appunto “Se perdo te” e la dedica dolcissima è per la moglie Giovanna Lorenzi, sua compagna di vita da moltissimi anni.

Il brano – ha spiegato bene Roby Facchinetti – è “dedicato ovviamente a mia moglie di cui sono innamoratissimo”. I due stanno insieme dal 1986, ovvero da 35 anni, si sono sposati nel 1989 e hanno due figli: Roberto e Giulia. Una storia d’amore bellissima che ora diventa un brano che emoziona davvero, in pieno stile Pooh.

