Oroscopo di mercoledì 29 dicembre: le stelle di questa giornata

Ariete – Questo mercoledì di San Davide i tempi e gli eventi cambieranno intorno a te in modo che tu possa dover modificare una decisione ben ponderata. Devi reagire in modo più responsabile a qualunque cosa la vita ti getti contro. Non sarai in grado di seguire il programma che hai elaborato in precedenza quando emergerà qualcosa di urgente e imprevedibile. È probabile che questo evento influenzi tutti i tuoi piani a breve termine. La giornata è perfetta per portare la tua relazione al livello successivo. Le polemiche sono inutili, particolarmente oggi : non contraddite nessuno e fate sempre buon viso a cattivo gioco. Se sei single, puoi scegliere di entrare in una relazione esclusiva e se stai già andando bene, allora una proposta di matrimonio è nell’aria. Tuttavia, le cose non possono andare avanti a meno che non si prendano le cose nelle proprie mani. Devi mostrare qualche iniziativa qui. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Toro – In questo mercoledì di San Davide ascoltate la voce del cuore e non lasciatevi incantare dalla vostra fervida immaginazion : accantonate gelosie e rancori e vivete tutto serenamente come se fosse perfetto. Oggi è la giornata buona per incontri importanti a vari livelli. State per cogliere i frutti dell’amore: siate generose con la persona che ha attirato la vostra attenzione. Se lo merita in tutto e per tutto. Cercate di recuperare il rapporto con amici e colleghi: alcune note stonate potrebbero, alla lunga, danneggiarvi. Buone nuove in arrivo in amore per i nati tra le 18 e le 24 dei giorni martedi, giovedi e sabato. Oggi c’è bisogno di diplomazia e di saper tenere la bocca chiusa al momento opportuno. Potrebbe esserci qualche lieta sorpresa su un ritorno che è tanto atteso. Anche se non vi ritenete del tutto soddisfatti da quello che andate facendo non lamentatevi, soprattutto con la mala sorte. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Gemelli – Avere la botte piena e la moglie ubriaca non si può…Fate una scelta definitiva! Questo mercoledì di San Davide potreste ricevere qualche proposta interessante in merito a un lavoro o a un miglioramento di esso. Provate a considerare l’insieme della proposta e non fate passare molto tempo per decidere. Disagi e malumore nella coppia: Venere e la Luna si oppongono al dialogo tra partner e coniugi. Oggi per l’amore è una giornata complicata, soprattutto per gli amori clandestini. Non vi sentite comprese, e siete sempre alla ricerca di qualcosa che vi sfugge. E’ venuto il momento di aumentare il vostro impegno per affermarvi. Energie in recupero: troverete mille motivi per ritemprarvi dallo stress accumulato e vi sentirete rinascere. Piccoli problemi domestici. Alcune casualità oggi vi permetteranno di capire che ci sono alcune persone che stanno lavorando ai vostri fianchi e da tempo: usate tutte le vostre forze per tentare di ribaltare la situazione.

Cancro – Potrai avere qualche problema con il tuo trasporto questo mercoledì di San Davide. Se si sta svolgendo un lavoro importante, dovrai ricontrollare la modalità di trasporto alternativa e tenere pronto un piano di riserva. Potresti essere un po ‘agitato dall’interno. Ma non perdere la calma perché è solo una fase breve e passerà facilmente. Non è il momento di stressarsi troppo. Trascorri del tempo con la tua famiglia. Oggi godrai di un’atmosfera sentimentale e romantica completamente nuova e rinfrescante. Il calore dei tuoi rapporti più stretti pervaderà la tua giornata. Potresti sentirti particolarmente amoroso. Cogli l’occasione per goderti un po ‘di tempo di qualità con il tuo partner e creare bei ricordi che dureranno. Oggi puoi fare qualcosa di speciale ed importante per il tuo partner e sarà molto apprezzato. Le persone single incontreranno probabilmente qualcuno di speciale oggi. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Leone – Marte e Mercurio vi impediscono di esprimervi al meglio e potrebbero mettere in crisi alcune certezze che fin qui avete avuto. In questo mercoledì di San Davide ti andrà di fare cose insolite. Tenderai a essere insofferente.Avrai voglia di abbellire la tua casa, di renderla più accogliente. Compra dei fiori.Se avete una relazione clandestina è venuto il momento di valutare attentamente cosa state facendo e cosa vi aspettate da questa relazione. Potreste scoprirvi stanchi di averla e decidere per uno stop. Buone occasioni per portare avanti un progetto nuovo. Passerai del tempo a cercare le ragioni di un tuo vecchio fallimento. Un gemelli oggi sarà importante per voi. Lettere, telefonate o notizie da lontano. Prudenza alla guida dell’auto. Oggi i nati tra le 15,00 e le 18,00 potrebbero ricevere una scortesia da un amico: perdonate presto e cercate di capire che nessuno è perfetto. Soldi o un regalo in probabile arrivo.

Vergine – Attenzione alle spese eccessive in questo mercoledì di San Davide: sappiate essere parsimoniose e decidere tra il necessario e il superfluo. Concretamente oggi dovreste rinunciare a qualche spesa non strettamente necessaria. C’è qualcuno che vorrebbe tornare a starvi vicino, ma non ha il coraggio per farlo. Un suo ritorno potrebbe ridisegnarvi le giornate. Cercate di approfittarne. Chiarite subito con un amico la vostra posizione e la vostra idea in merito a un problema piuttosto serio che avete entrambi: la chiarezza vi sevirà per rendere più facile la soluzione che avete deciso di affrontare da soli. Spargete volentieri del bene intorno a voi: buone parole, buoni consigli, elemosina, aiutate chi è in difficoltà. E fatelo sempre con un sorriso .Siete troppo puntigliosi e non ve ne avvedete certe volte: rischiate solo di perdere la stima delle persone che vi stanno intorno. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Bilancia – Potrai discutere alcuni problemi importanti con i tuoi parenti in questo mercoledì di San Davide. Cerca di essere amorevole e gentile nelle tue conversazioni. Se non riesci a gestire alcuna situazione, lasciala per il momento anziché esagerare. Partecipa alle riunioni di sera se vuoi alleggerire il tuo umore. Concentrarsi su questioni di fede e spiritualità sarà di tuo beneficio. Avrai bisogno di molta pazienza per trattare con il tuo partner oggi. Non prendere in considerazione ogni problema, perché questo potrebbe disturbare la pace e l’armonia nella tua relazione. Persino disaccordi minori e problemi trascurabili possono trasformarsi in gravi problemi. Il silenzio sarà d’oro oggi. Mantieni la calma e credi nella forza innata della tua relazione e anche questa fase passerà. Passionalità. Vantaggi attraverso soldi di altre persone. Abbi più cura del tuo fisico e delle tue cose. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Scorpione – Questo mercoledì di San Davide sarà una buona giornata tutto sommato se non fosse per qualche inconveniente che potrebbe presentarsi nel primo pomeriggio. Una persona che non sentite e vedete da tempo oggi potrebnbe tornare a cercarvi: non lasciatevi cogliere impreparati e non fate recriminazioni sul vostro passato. Buone notizie in arrivo anche sul fronte del lavoro. Anche se i tempi sono complicati e difficili qualche schiarita sta per arrivare. Chiarimenti necessari con alcune vostre amicizie che negli ultimi tempi hanno criticato , e non poc , le vostre scelte. Dovreste spiegare loro le motivazioni che stanno alla base e far capire loro che in fondo è un vostro esclusivo diritto scegliere le persone a cui dedicare del tempo, il vostro tempo. Pensate sempre ad una persona che ultimamente vi ha riservato un trattamento inaspettato. Non lanciatevi subito ma siate prudenti. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Sagittario – L’atmosfera di questa giornata di mercoledì di San Davide sarà alquanto incerta. Devi essere più cauto nel trattare con persone sensibili. È anche un momento di confronto e decisioni. Potresti essere costretto a situazioni spiacevoli che hai evitato e prendere delle decisioni difficili. Tuttavia, sarai in grado di prendere la decisione giusta anche sotto pressione e questo alla fine avrà un effetto positivo sulla tua vita. Sei un uccello libero e l’impegno non fa per te. Quindi meglio non entrarci se non puoi gestirlo altrimenti impara ad essere netto con la possessività del tuo partner. Oggi il buon umore sarà con voi a patto che sappiate sorridere a tutti i piccoli imprevisti che oggi pur ci saranno. Chi è single può sembrare calmo e composto ma sfortunatamente può essere colpito dai pensieri di un indimenticabile amore passato! Andare sempre avanti è l’unica via d’uscita! Questo dice per te il tuo oroscopo.

Capricorno – Lasciate che gli altri pensino quello che vogliono sul vostro conto in questo mercoledì di San Davide: voi prendete il tempo necessario per prendere decisioni adeguate, e tagliate i ponti con un passato che non vi riguarda più. Momento giusto per iniziare un nuovo progetto che vi sta a cuore: non rinviate ulteriormente. Il momento propizio è questo. State lontani dalle persone che vogliono minare il vostro rapporto di coppia anche se a voi dicono il contrario! Se state cercando le occasioni giuste per ricontattare chi non vedete da tempo e che vi sta a cuore, oggi è l’occasione buona per farlo. Finalmente oggi potrebbe iniziare un periodo di ripresa e di speranza: se fino ad oggi avete contato solo sulle vostre forze, da ora in poi potrete sperare anche su aiuti insperati che Giove provvederà a calamitare e a dirottare su di voi. Contate fino a dieci prima di prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Acquario – Questo mercoledì di San Davide sarai benedetto da una visione straordinariamente chiara e sarai in grado di valutare i benefici a lungo termine delle tue azioni correttamente. Quindi, oggi è un buon momento per giudicare nuove iniziative e investimenti che sono arrivati sulla tua strada in modo da poter arrivare a una decisione obiettiva. Sarai anche in grado di giudicare le persone vicino a te e identificare chi è il tuo vero benefattore. Lo stress dal tuo lavoro o da altre aree della vita possono influenzare l’armonia ed il sentimento nella tua relazione. Piccoli o trascurabili problemi possono assumere un’importanza sproporzionata oggi. Questo può portare a un forte disaccordo su un problema minore nella tua relazione. Se sei single, pianifica alcune attività rilassanti nella natura anche da solo. Il giorno non è favorevole alla comunicazione in quanto vi sono possibilità di essere fraintesi. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Pesci – Avete bisogno di distrarvi in questo mercoledì di San Davide. Lanciatevi pure in contesti diversi per fare nuove conoscenze. Nel rapporto a due, siate meno gelosi e possessivi e accettate qualche compromesso. Una certa stanchezza si riflette sulla vostra lucidità mentale: riposate di più. Marte vi conferisce ancora una grinta ed una determinazione particolare: potreste anche avere la forza necessaria per risolvere qualche vostro problema personale e avere così più tranquillità e serenità. Oggi ci saranno alcune telefonate che potrebbero rivelarsi di particolare importanza. Anche email e posta potrebbero contribuire ad alimentare alcune circostanze che si riveleranno delle buone opportunità. Sarà meglio che concentriate la vostra attenzione nel fare un ulteriore sforzo per risolvere una questione che vi sta particolarmente a cuore. Abbiate la certezza che potete farcela, ma a condizione di produrre sforzi maggiori.

