Nathalie Caldonazzo, furiosa lite con Valeria Marini: il motivo è futile

Nathalie Caldonazzo, durante la tredicesima edizione del Grande Fratello Vip i riflettori sono puntati sulla lite tra Valeria Marini e la nuova concorrente entrata nella Casa più spiata di tutta Italia.

Il battibecco tra le due showgirl è stato seguito dal pubblico, Valeria Marini si è sentita attaccata per poi chiede alla nuova concorrente di portare rispetto, mentre la new entry ha ricordato a Valeria Marini di non avere alcun titolo per parlare in questa maniera.

Valeria Marini ha sottolineato che dopo il momento difficile e commovente di Katia Ricciarelli questo episodio non è bello da vedere, proprio per questo motivo non vuole più cadere in discussioni, proprio perché ha conosciuto persone meravigliose.

La nuova concorrente ha dichiarato di essersi recata in bagno e proprio mentre Valeria Marini stava facendo un’altra cosa, le ha dato della rompip***e. Subito dopo le ha chiesto scusa, ma dopo il tono scherzoso sul fatto che probabilmente Valeria Marini aveva la “beauty”, sembra che si sia scatenata la furiosa lite.

Proprio poche ore prima la nuova puntata del Grande Fratello Vip, è scoppiata una furiosa lite tra Valeria Marini e la nuova concorrente nella casa, hanno assistito alla scena Lulù Selassiè e Manila Nazzaro.

Nathalie Caldonazzo, si è scontrata con Valeria Marini dicendole di essere una pazza e sperando che esca dalla Casa

Queste parole hanno dato il via allo scontro tra le due concorrenti, le quali si sono fiondate l’una sull’altra proprio nella zona beauty. Valeria Marini ha dichiarato che la new entry è una persona fuori luogo, e per questo motivo non meritava di entrare nella Casa del GF Vip 21.

Nessuno si è mai permesso di darle della pazza, inoltre ha esortato la nuova arrivata a portare rispetto, proprio perché è l’ultima arrivata. La showgirl ha risposto alle frasi provocatorie dandole della “esaurita mentale”.

Dopo circa una settimana di convivenza, tra Valeria Marini e la showgirl è scoppiata una furiosa lite, Valeria Marini non ha trattenuto le lacrime sfogandosi con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, le quali hanno cercato di tirarla su.

Nonostante la prima litigata, Valeria Marini ha avuto un altro confronto con la showgirl, dichiarando che non litiga con nessuno da un mese, nonostante tutti i concorrenti abbiano dei caratteri forti all’interno della Casa.

