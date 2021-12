infortuni:-d’elia-(pd),-‘inaccettabile-si-muoia-di-lavoro,-agire-con-decisione’

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Ancora una vita spezzata sul lavoro in un cantiere a Roma. Alla famiglia della vittima va il mio cordoglio. Non possiamo e vogliamo rassegnarci. I numeri degli incidenti sul lavoro sono in aumento, legati alla ripresa dell’edilizia, come ha anche sottolineato il ministro Andrea Orlando che sta lavorando alla formazione e certificazione delle imprese, al rafforzamento dei controlli. È il momento di mettere in campo azioni decisive perché non possiamo più accettare che si muoia di lavoro”. Così Cecilia D’Elia, responsabile per la Parità della segreteria nazionale Pd, in un post su Facebook.