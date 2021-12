gf-vip,-una-grande-sorpresa:-arriva-mister-x,-di-chi-si-tratta

Per portare avanti il programma c’era bisogno di qualche contenuto nuovo e, soprattutto, di qualche sostituzione. Ecco perciò che arrivano i nuovi concorrenti al Grande Fratello VIP 2021. C’è di sicuro Kabir Bedi. Forse al GF VIP ci sarà anche Delia Duran? Non si sa ancora. E poi c’è un terzo personaggio ancora misterioso.

Sarebbe proprio bello vedere Delia Duran nella casa del GF VIP. Di sicuro, la situazione si movimenterebbe parecchio, e la sceneggiatura tragicomica della Casa ne guadagnerebbe in termini di drammaticità. Delia come una Medea, o come una Didone. Sì, il pubblico italiano se lo meriterebbe…

Nuovi ingressi nel programma: c’è anche Delia al GF?

Con l’ingresso di Delia il GF VIP 2021 potrebbe offrire tanti bei colpi di scena. E per arrivare fino a marzo 2022 c’è sul serio bisogno di nuova linfa. Dopo Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Barù, altri personaggi famosi entreranno nella Casa. Uno già è sicuro, e lo possiamo per ora vedere in collegamento (perché in quarantena). Ed è Kabir Bedi. Il grande Sandokan.

Kabir Bedi ancora in quarantena

Kabir Bedi è un attore iconico e un personaggio molto interessante. Ha esperienza di reality e feeling con il pubblico italiano. Di sicuro donerà tante soddisfazioni ad Alfonso Signorini. Speriamo solo che possa concludere presto la sua quarantena.

Si vociferava del suo arrivo ormai da settimane. Perciò la sorpresa su Kabir è minima. Invece adesso tutta la curiosità cade sulla donna che entrerà in casa. Chi sarà? Vorremmo tutti vedere la moglie di Alex Belli…

Del resto, conversando con Signorini, la bella Delia non aveva nascosto il proprio desiderio di entrare nella casa. “Se vorrei entrare? Ma certo che sì: ovviamente”.

E poi c’è il terzo nome, su cui mancano anche le indiscrezioni.

L’eliminazione della serata

Alfonso Signorini ha chiusi ufficialmente il televoto della trentesima puntata del GF VIP. E questi sono i risultati: Miriana Trevisan è la preferita del pubblico, e si è salvata per prima.

Ad abbandonare la casa è Biagio D’Anelli. Si salvano dunque anche Valeria Marini e Giacomo Urtis.

