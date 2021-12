Enzo Iacchietti? “Ha girato tutti gli studi Mediaset così”: clamoroso a Striscia, come si è conciato | Guarda

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno aperto la puntata di martedì 28 dicembre di Striscia la Notizia in una maniera diversa dal solito. La storica coppia è tornata da poco dietro la bancone del tg satirico di Canale 5 e hanno subito ripagato la scelta di Antonio Ricci, portando la solita vitalità e originalità all’interno della trasmissione.

Stavolta non è di certo passato inosservato l’ingresso in studio, con Iacchetti vestito da zampognaro che si disimpegna benissimo suonando lo strumento. “Lui è bravissimo – ha dichiarato Greggio – ha anche fiato. Ha fatto il giro degli studi di Mediaset per portare un po’ di atmosfera natalizia. È una mia idea ed è anche un business molto importante, quanto hai incassato?”. “Purtroppo niente, sono passato a suonare in tutti gli studi con il cappello delle offerte”, ha risposto Iacchetti.