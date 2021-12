È morto Hugo Maradona, il fratello di Diego

Anche lui ex calciatore, Hugo Maradona è scomparso questa mattina nella sua abitazione napoletana a causa di un arresto cardiaco

Erano le 11.50 circa di oggi, 28 dicembre, quando il 52enne fratello minore di Diego Hugo Maradona è morto a causa di un arresto cardiaco. Si trovava a casa a Monte di Procida, comune nella zona flegrea in provincia di Napoli. Sono stati inutili i soccorsi giunti sul posto.

Hugo dopo il suo arrivo in Italia, al termine della carriera calcistica, è rimasto nel nostro paese. Tanta la somiglianza con il Pide de Oro, a 18 anni il Napoli del presidente Ferlaino lo acquistò per poi girarlo in prestito all’Ascoli. Con il fratello più noto ha anche giocato contro in Serie A.

Hugo Maradona, la carriera

La sua carriera ha poi preso altre vie. Non è diventato campione come il 10 più famoso del mondo e ha militato in squadre spagnole, austriache e giapponesi.

Quando ha smesso di giocare è rimasto nel mondo del calcio dedicandosi ai giovani. Nel 2016 si è sposato con Paola Morra ma in tutti questi anni sono stati tanti i campetti di provincia e di periferia girati a seguito di squadre dei settori giovanili e club come il Boys Quarto.

Poco più di un anno fa il mondo del calcio è stato colpito dalla morte di Diego. Hugo nelle settimane successive è stato interpellato da giornali e tv per lasciare un ricordo del fratello. A Domenica In disse che l’avrebbe dovuto incontrare a Natale (Diego è morto il 25 novembre 2020) e che per lui era scomparso un secondo padre.

