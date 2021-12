“chi-ha-scritto-questa-norma…”.-covid,-sabino-cassese-umilia-i-tecnici-di-governo:-“cosa-li-costringerei-a-fare”

Sabino Cassese è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio che ha preso il posto di Otto e Mezzo durante le feste. Il professore è il candidato ideale di Parenzo per il Quirinale, ma lui non si è espresso né a riguardo né sul nome di Giuliano Amato, sul quale ultimamente sembra essere in corso una convergenza da parte dei vari partiti.

Ma tanto si sa che fino a gennaio tutti i nomi che vengono fatti è per bruciarli: si deciderà all’ultimo, come sempre. Il tema per cui è stato realmente contattato Cassese da In Onda è quello dei no-vax e di un possibile lockdown destinato solo a loro, come accaduto in Austria e in Germania. In particolare l’esperienza tedesca è stata positiva, dato che nell’arco di tre settimane dall’introduzione del lockdown per i non vaccinati i contagi giornalieri sono crollati.

Cassese però ha innanzitutto voluto far sorridere i presenti, leggendo una frase contenuta nel decreto legge adottato il 24 dicembre: una vera e propria supercazzola senza fine che ha smarrito tutti. “La mia domanda è la seguente – ha dichiarato Cassese – voi non pensate che gli autori di questa norma dovrebbero essere collocati in lockdown per almeno sei mesi?”.