biagio-d’anelli-bacia-la-trevisan-al-gf-vip-6:-la-reazione-della-fidanzata

Biagio D’Anelli alla showgirl ha detto di essere single e di fare ciò che vuole: la fidanzata (o ex) ha detto la sua

Biagio D’Anelli negli ultimi giorni è diventato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Appena entrato nella casa ha da subito avuto un feeling speciale con la showgirl Miriana Trevisan.

In diretta ha poi lasciato la fidanzata che vive in Germania prima di baciare la coinquilina. In realtà precedentemente a questi episodi, pare che la fidanzata gli avesse detto addio secondo un’indiscrezione lanciata da un settimanale. Proviamo a fare ordine nella vicenda.

Qualche giorno prima di Natale Novella 2000 aveva pubblicato che la compagna Silvana Curcio, imprenditrice italiana che vive a Stoccarda, ex partecipante a Missi Mondo, aveva lasciato Biagio proprio per il rapporto estremamente ravvicinato che ha avuto con la Trevisan. Via Instagram la Curcio aveva poi smentito l’indiscrezione.

Biagio D’Anelli, la fidanzata: “Non parlo sui social o in tv”

Mentre Biagio D’Anelli aveva detto alla Trevisan di essere single e che avrebbe fatto ciò che avrebbe voluto, Silvana in una Storia su Instagram aveva specificato che non aveva parlato con nessuno della sua decisione di lasciare o meno il fidanzato, prendendo le distanze dalle piazze pubbliche virtuali: “Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti“, aveva specificato, aggiungendo che avrebbe chiarito tutto lontano dai riflettori.

Insomma, chi si aspettava di vedere una replica di quanto successo tra Alex Belli, Soleil e la moglie di lui, Delia, entrata nella casa per chiarire le carezze e le attenzioni che i primi due hanno reciprocamente avuto, resterà deluso. Silvana Curcio si è anche ulteriormente blindata, rendendo privato il profilo Instagram e quindi inaccessibile a molti.

