Uomini e Donne, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo: perché corteggio Gemma

Uomini e Donne, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo è il nuovo corteggiatore: ha spiegato perché fa la corte proprio a lei

Sul trono over di Uomini e Donne c’è un nuovo cavaliere, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo, lì per corteggiare la dama più ambita, Gemma Galgani.

L’uomo ha finalmente rotto il silenzio e si è aperto in un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione. Ha spiegato per quali motivi ha deciso di farle la corte, anche se con i tempi non è stato proprio fortunato.

Il cavaliere è infatti entrato in studio quando lei era ancora a casa, bloccata per motivi di salute che l’hanno impedita di essere presente.

L’ha vista solo in video e anche se il tempismo non è stato dei migliori, il cavaliere è deciso: “Non sono interessato a conoscere nessun’altra al di fuori di lei“, ha dichiarato.

Uomini e Donne, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo: “Sono un uomo che non tradisce”

Nell’intervista il nuovo cavaliere ha spiegato in modo particolare perché ha voluto corteggiare proprio Gemma, cosa l’ha spinto ad andare verso di lei.

Ciò che più l’ha incuriosito sono stati “i suoi modi di fare“, quel suo aspetto combattivo e l’essere battagliera.

Ma ci sono aspetti poco conosciuti e questo incuriosisce. C’è qualcosa di affascinandte, ha detto, e “viene voglia di scoprire. È una persona interessante da conoscere”.

Leonardo ha poi parlato anche di sé stesso, facendosi conoscere meglio. Si è definito un uomo che ama le donne e che per loro è disposto a fare di tutto. Una persona sincera che non tradisce perché se non ha più interessi nei confronti di una persona, chiude i rapporti.

