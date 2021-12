uomini-e-donne:-andrea-nicole-e-ciprian-passano-il-natale-insieme

Andrea Nicole e Ciprian, dopo Uomini e Donne, continuano ad essere affiatati, nonostante le critiche delle persone scettiche riguardo alla scelta dell’ex tronista.

Nonostante le persone che si erano mostrate scettiche riguardo la scelta di Andrea Nicole, l’ex tronista sta portando avanti la sua relazione con Ciprian Aftim.

I due hanno passato insieme le feste di Natale ed entrambi hanno condiviso la loro gioia sui social.

Uomini e Donne: Andrea Nicole e Ciprian insieme a Natale, il post su Instagram

Andrea Nicole, nella giornata di ieri, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram (@andreanicoleconte) una foto insieme al fidanzato Ciprian, con una didascalia dedicata al momento speciale appena passato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Nicole Conte (@andreanicoleconte)

“Come ogni anno questo giorno è sinonimo di famiglia, tanto cibo e il riposino a pancia piena sul divano di nonna” con queste parole inizia il post di Andrea Nicole che, in seguito, si concentra sulla presenza di Ciprian.

Infatti la didascalia prosegue: “Questa volta c’era un posto in più a tavola, accanto a me, come speravo accadesse da tanto tempo”. Andrea Nicole ha raccontato di essersi goduta, finalmente, ogni minuto di “quello che realmente è un felice Natale”, augurando ai suoi seguaci di vivere lo stesso momento di gioia.

Ciprian ha reso il Natale di Andrea Nicole ancora più speciale e non è mancata la sua risposta al post della fidanzata. “Grazie a te che mi fai sentire a casa in qualsiasi posto, perché casa è dove ci sei tu” ha scritto l’ex partecipante di Uomini e Donne.

Anche Ciprian, da parte sua, ha mostrato ai follower la sua felicità per aver passato il Natale insieme alla persona amata. Nonostante non fosse con la sua famiglia, stare con Andrea Nicole ha scaldato ugualmente il suo cuore.

Nel suo post pubblicato su Instagram (dove si chiama @ciprian_aftim) ha condiviso due foto insieme alla fidanzata: in una si stanno baciando sul divano, mentre nella seconda la sta tenendo affettuosamente in braccio. “In fin dei conti non serve niente, con la persona giusta improvvisamente tutto va al suo posto!” ha scritto Ciprian nella didascalia, ringraziando Andrea Nicole per il “meraviglioso Natale” passato insieme e aggiungendo: “Il mio regalo sei tu!”.

The post Uomini e Donne: Andrea Nicole e Ciprian passano il Natale insieme appeared first on Ck12 Giornale.