saldi-2022,-il-calendario-di-tutte-le-regioni:-chi-comincia-prima

Saldi 2022, a gennaio cominceranno gli sconti invernali ma come sempre ogni territorio avrà la sua data di avvio

Appena saranno terminate le festività natalizie prenderanno il via i saldi 2022. Gli sconti non avranno inizio allo stesso giorno per tutto il territorio nazionale ma come avviene abitualmente, cominceranno in modo differenziato per ogni regione. In quasi tutti casi i saldi si inizierà prima dell’Epifania.

Inaugureranno la stagione degli sconti la Basilicata e la Sicilia subito dopo Capodanno, domenica 2 gennaio. Il Lucania duraranno esattamente due mesi, fino a mercoledì 2 marzo mentre nella regione più a Sud dureranno fino al 15 marzo.

Il giorno successivo, il 3 gennaio, sarà la volta della Valle d’Aosta, l’unica regione a cominciare in quella giornata e resteranno in vigore fino al 3 marzo.

Saldi 2022, il calendario completo di tutte le regioni

Il grande momento è il 5 gennaio perché i saldi invernali cominceranno in gran parte d’Italia. Un po’ diverse saranno la data in cui termineranno.

Abruzzo dal 5 gennaio al 5 marzo.

Calabria dal 5 gennaio al 6 marzo.

Campania dal 5 gennaio al 1 marzo.

Emilia Romagna dal 5 gennaio al 5 marzo.

Friuli Venezia Giulia dal 5 gennaio al 31 marzo.

Lazio dal 5 gennaio al 15 febbraio.

Liguria dal 5 gennaio al 18 febbraio.

Lombardia dal 5 gennaio al 5 marzo.

Marche dal 5 gennaio al 1 marzo.

Molise dal 5 gennaio al 5 marzo.

Piemonte dal 5 gennaio al 1 marzo.

Puglia, data ancora non stabilita.

Sardegna dal 5 gennaio al 5 marzo.

Toscana dal 5 gennaio al 5 marzo.

Umbria dal 5 gennaio al 5 marzo.

Veneto dal 5 gennaio al 28 febbraio.

Discorsi diversi per le Province Autonome di Trento e Bolzano. Nella prima non è prevista una data di avvio e i commercianti possono decidere liberamente quando cominciare i saldi. Più libertà anche nella seconda con la maggior parte dei Comuni dell’Alto Adige che avranno gli sconti dall’8 gennaio al 5 febbraio.

