Oroscopo di Paolo Fox 28 dicembre: amore al top questo martedì

Ariete – Luna opposta in amore per tutta la mattinata, la serata andrà meglio. Sul lavoro guardatevi da persone del passato che non sono dalla vostra parte.

Toro – Questa giornata, in amore, vi invita a fare progetti importanti per il futuro. Sul lavoro, se avete un impiego a contatto con il pubblico piano piano recuperate.

Gemelli – Luna favorevole in amore, godetevi questo sentimento senza preoccupazioni. Sul lavoro i vostri ultimi progetti sono andati bene.

Cancro – Non vi state preparando per un Capodanno chiassoso: ricercate solo la tranquillità. Tutte le imprese devono essere riviste, fino ad aprire mettete in moto nuovi progetti.

Leone – Se qualcosa non va in amore cercate di mantenere il controllo, altrimenti l’agitazione potrebbe rovinare tutto. Se lavorate in azienda potrebbero cambiare i vertici.

Vergine – Meglio organizzare un Capodanno tranquillo. Sul lavoro questi giorni sono importanti per risolvere un piccolo problema personale.

Bilancia – Una giornata interessante, la Luna nel vostro segno porta una maggiore tranquillità, ma siate pazienti con Cancro e Ariete. Sul lavoro portate avanti le vostre idee ma abbiate anche pazienza nel farle maturare.

Scorpione – La luna da domani tornerà nel vostro segno, questo è un ottimo periodo in amore. Sul lavoro si preannunciano situazioni conflittuali, ma potete farvele scivolare addosso.

Sagittario – Evitate di essere troppo polemici in amore. Sul lavoro le condizioni economiche non soddisfano.

Capricorno – In amore non si prevedono grandi complicazioni ma potreste esser messi alla prova. Attenti alle spese esagerate.

Acquario – Oggi Luna favorevole in amore, ma domani lo sarà un po’ meno, quindi se dovete fare richieste è il caso di agire oggi! Chi ha avuto difficoltà sul lavoro recupereranno entro febbraio 2022.

Pesci – Feste malinconiche per voi, in amore, anche se avete vicino la persona migliore del mondo. Attenti ai ritardi sul lavoro.

