Oroscopo di Barbanera lunedì 27 dicembre: le stelle di oggi

Ariete (21/3 – 20/4) – Comunicare agli altri quelli che sono i vostri pensieri e pareri potrebbe essere più difficile per via della Luna nell’indecisa Bilancia.

Toro (21/4 – 20/5) – Dopo il weekend natalizio, è tempo di riprendere le vostre attività, ma questo non è un problema per voi, così determinati e abituati all’impegno.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con la Luna nell’amica Bilancia, siete davvero in gran forma, e la vostra ambizione, unita a gentilezza e raffinatezza, farà il resto.

Cancro (22/6 – 22/7) – Il desiderio di piacere a tutti e di fare nuove amicizie potrebbe spingervi a mutare i vostri ideali, che invece dovrebbero rimanere fermi.

Leone (23/7 – 23/8) – Grazie al sestile lunare, vi sentite in grado di fare tutto da soli. Placate l’animo un po’ troppo baldanzoso e accettate l’aiuto dei colleghi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Qualcuno potrebbe cercare di farvi cambiare opinione, ma voi rimanete della vostra idea con grande sicurezza e fiducia nelle vostre capacità.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna corre a farvi gradita visita, amplificando il vostro romantico sguardo sulla vita, cosa che potrebbe presto ritornarvi molto utile.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Dopo giorni pieni e caotici, potreste aver voglia di un po’ di riposo al riparo dal rumore e dalla confusione, per recuperare il vostro equilibrio.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Avete oggi una marcia in più, visto gli ottimi rapporti fra la Luna e Marte. Perciò non perdetevi in chiacchiere e concentratevi sul da farsi.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Dovrete far fronte a discordie tra amici o all’interno della coppia, per via della quadratura tra il Sole e la Luna. La pazienza non è mai troppa.

Acquario (21/1 – 19/2) – Riuscirete a sfruttare tutto il tempo a vostra disposizione, con il trigono Luna-Saturno. Perciò non trovate altre scuse, reggerebbero poco.

Pesci (20/2 – 20/3) – Anche se avete dei limiti, non è detto che questi siano negativi, anzi. La vostra sfera d’azione, se vi liberate da alcune paure, è chiara.

