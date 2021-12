la-vera-storia-di-cenerentola:-un-racconto-tramandato-da-millenni

La vera storia di Cenerentola non è stata ideata dalla Disney: il racconto risale a molto tempo prima dell’uscita del film d’animazione degli anni Cinquanta.

Conosciamo tutti la storia di Cenerentola proposta dal film d’animazione della Disney uscito nel 1950, seguito da diversi remake.

Tale racconto viene tramandato da migliaia di anni, con centinaia di versioni diverse, tant’è che non è facile riuscire a definire quale sia la vera versione di Cenerentola.

Cenerentola: l’origine del Classico Disney

Su Vox.com viene fatta una distinzione tra il racconto popolare europeo di Cenerentola, che è arrivato alla storia moderna conosciuta da tutti noi, e la storia che è stata trasmessa tra diverse culture per millenni.

La storia di Cenerentola si basa su una trama condivisa: il superamento dell’oppressione tramite il matrimonio con un uomo appartenente ad una classe sociale più elevata, che permette alla protagonista di elevarsi e fuggire da una famiglia che non la apprezza e la maltratta.

Il primo ritrovamento di una storia con una protagonista simile alla nota Cenerentola riguarda un racconto greco risalente al VI secolo a. C. La storia racconta di una cortigiana greca, Rhodopis, alla quale un’aquila ruba una scarpa. L’aquila vola passando per il Mediterraneo e lascia cadere la scarpa, che viene trovata da un re egiziano. Il re vede la scarpetta come un segno proveniente dal cielo e decide di andare alla ricerca della proprietaria: quanto trova Rhodopis i due si sposano e la cortigiana inizia una nuova vita.

Altre similitudini sono state riscontrate in una fiaba cinese del IX secolo: in questo racconto la protagonista è una giovane ragazza di nome Ye Xian, alla quale viene data la possibilità di esprimere un desiderio da delle lische di pesce magiche. Ye Xian sfrutta l’occasione per ottenere un abito, alla ricerca di un marito facoltoso. Anche in questo caso un re trova la scarpetta della protagonista e va alla ricerca di quest’ultima, per poi trovarla e sposarla.

La versione di Cenerentola che conosciamo deriva dalle storie europee: solo in Europa sono state trovate più di 500 versioni della storia di Cenerentola e quella che ha ispirato la Disney ha avuto origine in Francia.

La prima versione simile a quella celebre viene da una storia intitolata proprio Cenerentola, pubblicata in una raccolta di racconti italiani. La storia ha molti elementi in comune con la versione moderna ma la trama è più oscura: il matrimonio tra la protagonista, Zezolla, ed il re è forzato e le sei sorellastre sono molto malvagie.

A distanza di 60 anni, la storia italiana è stata ripresa in Francia diventando la storia di Cenerentola che conosciamo, con il titolo Cendrillon e ad opera di Charles Perrault. Lo scrittore ha inserito gli elementi che caratterizzano la trama: la scarpetta di vetro, la zucca e la fata madrina.

Il racconto è stato ripreso anche dai fratelli Grimm nella loro celebre raccolta di fiabe. La storia, chiamata Aschenputtel (l’equivalente di Cenerentola nelle traduzioni inglese), si è diffusa dopo più di 100 anni dal racconto di Perrault. Il racconto dei fratelli Grimm, però, è più tenebroso, a partire dai desideri di Cenerentola che non vengono realizzati dalla fata madrina ma da un albero cresciuto dalla tomba di sua madre.

Inoltre, quando il principe cerca Cenerentola e fa provare la scarpetta (fatta d’oro) alle sorellastre, una di queste si taglia le dita dei piedi nel tentativo di infilarsela. Le sorellastre, alla fine, fanno da damigelle d’onore durante il matrimonio tra Cenerentola ed il principe e i loro occhi vengono beccati dalle colombe nel corso della cerimonia.

