Kevin Prince Boateng ha una nuova fidanzata: chi è Valentina Fradegrada

Kevin Prince Boateng in vacanza con Valentina Fradegrada: chi la l’influencer che ha rubato il cuore al calciatore

Un anno fa via social ci fu l’annuncio della fine del matrimonio tra Prince Boateng e Melissa Satta, oggi uniti solo dall’amore per il figlio. Dopo che lei si è legata a Mattia Rivetti anche il calciatore ha trovato la sua nuova via nell’amore.

Il cuore dell’ex milanista, oggi calciatore dell’Hertha Berlino, è tornato a battere e adesso lo fa per la modella bergamasca Valentina Fradegrada. Ora i due si sono concessi alcuni giorni di ferie in occasione delle vacanze natalizie e sono volati alle Maldive come i social testimoniano.

“Non ho mai visto una coppia migliore“, ha scritto come didascalia alle foto pubblicate. Tra i due sembra essere una cosa non seria ma di più. Un amore destinato a durare come si evince dai tatuaggi che hanno entrambi sulle dita e che recitano Vale e Boa.

Kevin Prince Boateng, chi p Valentina Fredegrada

Valentina Fradegrada è un’influencer 30enne bergamasca di nascita ma cresciuta negli Stati Uniti. Il suo profilo Instagram vanta oltre 3 milioni di followers.

Sportiva anche lei, è campionessa di Wushu, un ramo del Kung Fu. Laureata in fashion design e marketing è diventata nota proprio sfruttando la moda e un modo particolare di indossare la parte superiore del bikini, ossia al contrario, paculiarità che l’ha fatta esplodere sui social.

Boateng non è la prima storia con un personaggio famoso. È stata anche con Fred De Palma ma la storia è finita quando in estate ha incontrato il calciatore. Per popolarità che hanno entrambi, i due possono accrescere la propria notorietà e diventare una delle coppie dello spettacolo. E visto che sembra proprio non mancare l’amore reciproco, hanno tutte le carte in regola per riuscirci.

