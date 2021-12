Il bilancio è di due vittime a causa di due incidenti stradali in Sicilia nelle vacanze natalizie.

Questa mattina di Santo Stefano, 26 dicembre, un altro incidente stradale mortale ha colpito la Sicilia nella tarda mattinata, precisamente ad Aci Castello, in provincia di Catania. Una Fiat Panda e una Bmw, si sono scontrati mentre transitavano sulla Strada Nazionale 114, subito dopo aver sorpassato la località Cannizzaro.

POTREBBE INTERESSARTI: Esplosione in garage, una vittima e un ferito grave

I due veicoli stavano imboccando una curva quando una delle due auto ha sbandato ed è andata incontro all’altra. L’impatto ha causato la morte di un uomo di 78 anni. I soccorsi sono arrivati subito sul luogo dell’incidente ma per il 78enne non c’è stato niente da fare, mentre le forze dell’ordine di Aci Castello stanno lavorando per accertare la dinamica dell’incidente che sono ancora incerte.

Lungo Strada Statale 114, all’altezza dello scontro si sono creati rallentamenti e degli ingorghi che hanno bloccato nel traffico decine di auto tra i resti delle due auto rimasti lungo la strada. Sono arrivati sul luogo anche i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi del caso e cercato di agevolare il traffico.

Un’altra vittima della strada è un uomo di Gela di 64 anni che si chiamava Egidio Vella. La vittima è deceduta nella sera di ieri all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il 64enne dopo l’impatto in strada è stato ricoverato d’urgenza al reparto di Rianimazione.

Il decesso è avvenuto per le gravi condizioni in cui l’uomo è arrivato in ospedale. La vittima infatti aveva un trauma facciale e varie fratture in tutto il corpo. Egidio si stava dirigendo da Gela verso Ponte Olivo a bordo della sua moto Yamaha. All’improvviso però il due ruote si schianta contro un furgone. Anche in questo caso le dinamiche esatte dell’incidente sono da accertare.

The post Incidenti stradali in Sicilia: due vittime nelle ultime 24 ore appeared first on Ck12 Giornale.