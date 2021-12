gf-vip:-biagio-d’anelli-lascia-la-fidanzata,-poi-il-bacio-con-miriana-trevisan

GF Vip: in queste settimane è aumentato l’interesse di Miriana Trevisan verso Biagio D’Anelli. Nelle scorse ore tra i due è scattato il bacio.

In queste settimane, nella casa del Grande Fratello Vip, la showgirl Miriana Trevisan (49 anni) ha dichiarato il suo interesse all’influencer Biagio D’Anelli (38 anni).

Biagio, essendo fidanzato, aveva deciso di tenersi lontano da Miriam ma nelle ultime ore la situazione si è ribaltata e l’influencer ha chiuso la sua relazione davanti a tutto il pubblico per poi baciare la showgirl a distanza di qualche ora.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: il bacio nella casa del GF Vip

“Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me” ha esordito Miriana Trevisan nella sua dichiarazione a Biagio D’Anelli, raccontandogli del suo flirt con Nicola. In quel caso si trattava di “semplice attrazione fisica”, mentre con Biagio la situazione sarebbe diversa, con una maggiore sintonia a livello mentale.

Dopo le parole della showgirl, è emersa la notizia secondo cui Biagio sarebbe stato già fidanzato, prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà. In base alle fonti, Biagio era in una relazione con Silvana Curcio, manager in un’azienda di calzature. Lo stesso Biagio, in seguito, ha confermato la voce.

Per questo motivo l’influencer aveva preferito passare meno tempo con Miriana. Un giorno, per esempio, la showgirl pensava che lui si fosse recato in camera da letto aspettandola e lo aveva seguito per poi sentirsi dire da Biagio che lui era andato in camera solamente perché gli faceva male il piede. “Perché devo dirti una bugia? Perché devo fare il fico prendendoti in giro dicendo che ti stavo aspettando?” ha esclamato Biagio quel giorno.

In queste ore, come già detto, la situazione è cambiata. Biagio ha dichiarato pubblicamente di essere tornato single: l’influencer ha lasciato la sua fidanzata affermando “Sono single e faccio come voglio”, precisando di voler stare da solo senza dare conto alla sua ormai ex ragazza o a Miariana. Qualche ora dopo questo discorso, è scattato il bacio con la showgirl.

