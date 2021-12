gf-vip-21,-soleil-sorge-contro-sophie-codegoni:-“vuole-a-tutti-i-costi-la-storia”

GF Vip 21, nella casa del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 i sentimenti dei concorrenti stanno mutando in maniera repentina, i telespettatori stanno nutrendo seri dubbi sulla credibilità e sulla sincerità dei concorrenti nella sesta edizione del reality.

Soleil Sorge sta pensando al carattere di Gianamria Antinolfi e sulla sua scelta di lasciare andare Sophie Codegoni, la quale sta cercando di chiedere in maniera insistente l’ex tronista di Uomini e Donne, e nonostante questo potrebbe non essere sincera nei confronti dell’imprenditore.

La relazione e flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, sembra essere ormai passato da tempo, dopo che nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto la sua entrata Alessandro Basciano.

L’ex corteggiatore sta cercando di processare il lutto, Soleil Sorge pone l’attenzione sulle dinamiche create ultimamente tra Gianmaria e Sophie Codegoni, dichiarando che l’imprenditore è stato sempre incoerente con le sue scelte, ed era spaventato dal fatto di provare a riprendersi l’influencer milanese.

Soleil Sorge ha dichiarato che l’imprenditore ha una tendenza “ammorbante”, per quanto riguarda la scelta di Sophie, la concorrente del reality ha dichiarato che è stata presente proprio per risolvere e giungere ad un punto d’incontro.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip 21, Alex Belli contro Montano: “Le tue ex hanno più corna”

GF Vip 21, Soleil Sorge si lamenta del comportamento di Gianmaria Antinolfi sulla storia passata con Sophie Codegoni

Soleil Sorge ha dichiarato che Gianmaria ha parlato con lei chiedendo quali fossero state le sue parole con Sophie Codegoni, la concorrente ha dichiarato che non ha voluto condividere con lui quello che l’influencer le ha confidato, proprio perché vuole tanto bene a Gianmaria Antinolfi e non vuole turbare lo stato d’animo dell’imprenditore.

Subito dopo mentre stava parlando con Biagio d’Anelli, ha dichiarato che quando Gianmaria Antinolfi le ha chiesto qualche consiglio su come doveva porsi, la concorrente gli ha consigliato di vedersela da uomo, per poi non cadere nel tranello chiodo scaccia chiodo con Federica, proprio perché non è una cosa da andarne fieri.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip 21, Giucas Casella e la storia con Nathaly Caldonazzo

A quanto pare sembra che Gianmaria stia sfruttando la vicinanza di Federica Calemme per far ingelosire Sophie Codegoni, in merito a questo Soleil Sorge ha dichiarato che ha intenzione di fargli capire la situazione e andare avanti.

La infastidisce il fatto che l’imprenditore “ammorba” le persone diventando in questo modo molto “pesante”, non ha voglia di seguire le sue insicurezze, proprio perché anche Sophie Codegoni aveva il suo stesso modo di fare, l’unica intenzione dell’ex tronista di Uomini e Donne e farsi una relazione nel reality e andare avanti grazie a quella in futuro.

The post GF Vip 21, Soleil Sorge contro Sophie Codegoni: “Vuole a tutti i costi la storia” appeared first on Ck12 Giornale.