Fatto fuori dalla corsa al Colle? Il riscatto di Berlusconi, indiscreto-Sorgi: dove può arrivare

Silvio Berlusconi a è un bivio. Ne è convinto Marcello Sorgi, che ha condiviso la sua analisi sulle colonne de La Stampa in ottica Quirinale: “Insistere sulla propria candidatura, affrontando il rischio di un insuccesso determinato anche dal sostegno non proprio entusiasta dei suoi alleati, o ripiegare sul ruolo di kingmaker, come gli suggerisce, in nome della sua eterna prudenza, Gianni Letta?”.

Nel caso in cui dovesse prendere la seconda via, per Sorgi il Cav potrebbe scegliere tra “l’incoronazione di Draghi o il lancio di una candidatura politica per il Colle (Amato o Casini), aperta al confronto con il centrosinistra”. Il ruolo da kingmaker sarebbe certamente più semplice da svolgere rispetto al portare avanti la sua candidatura, ma Berlusconi ha un sogno e vede il Quirinale come l’ultima grande sfida della sua carriera politica. Gli alleati però non sembrano del tutto convinti di appoggiarlo, al di là delle dichiarazioni di facciata.

“Berlusconi ha bisogno di tempo per valutare bene l’incognita rappresentata dall’ingresso in campo del premier con lo stesso obiettivo, e i dubbi già percepibili tra suoi alleati nel sostenerlo fino in fondo”, ha scritto Sorgi, che poi ha aggiunto: “Salvini è disposto ad appoggiare il Cavaliere, ma fino a un certo punto. Meloni invece pagherebbe qualsiasi prezzo per andare al voto e per questo è più aperta all’ipotesi Draghi”.