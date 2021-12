eduardo-scarpetta,-quanti-figli-aveva-il-noto-commediografo-italiano

Eduardo Scarpetta, da sempre è stato l’attore e commediografo più noto nella scuola di recitazione napoletana, tra l’800 e il 900 ha scritto il personaggio di Felice Sciosciammocca, uno dei personaggi immortali, reinterpretato in “Miseria e Nobiltà” da Totò.

L’attore e commediografo è riconosciuto come il Re della risata, proprio perché ha inventato il teatro dialettale moderno, le sue intuizioni hanno dato il via alla tradizione del grande teatro italiano, il quale diede vita al genio di Eduardo de Filippo, che era il suo figlio naturale.

Tutti si sono sempre chiesti quanti e quali sono i figli legittimi e illegittimi del noto commediografo, la vita sentimentale dell’attore è sempre stata argomento di alcuni dibattiti nel mondo dello spettacolo.

Il 16 Marzo 1876 il suo matrimonio con la figlia di un commerciante napoletano, Rosa De Filippo, gli diede due figli di nome Domenico e Vincenzo, Rosa all’epoca era diciottenne.

Per quanti riguarda la paternità del primo figlio, Domenico, ci sono alcuni dubbi, proprio perché Domenico sembra esser nato dal frutto di una relazione tra Rosa e il Re Vittorio Emanuele II.

Subito dopo questa relazione il noto commediografo e attore ebbe una relazione con una maestra di musica, era Francesca Giannetti, dal loro amore nacque Maria.

Eduardo Scarpetta, la relazione con Rosa De Filippo e i dubbi sul suo primo figlio nato dalla relazione segreta con Vittorio Emanuele II

Maria era la figlia avuta con Francesca Giannetti, venne adottata e riconosciuta dall’attore negli anni a venire, la nipote della sua prima moglie, Rosa, ovvero Luisa de Filippo, gli regalò dei successori e figli d’arte.

Sono stati Annunziata, Eduardo e Giuseppe De Filippo, come se non bastasse anche un’altra parente molto intima della sua prima moglie, Anna De Filippo, la sorellastra, ebbe una relazione con il Re della risata, per poi regalargli Ernesto Murolo, il quale venne riconosciuto da Vincenzo Murolo e Maria Palumbo, Eduardo riconosciuto come “Passarelli” e Pasquale Murolo.

Il noto attore e commediografo nacque a Napoli il 12 Marzo del 1853, suo padre era un impiegato statale mentre sua madre era una casalinga, aveva tre fratelli con i quali ha passato la sua infanzia, Enrico, Giulia e Gilda.

L’ultima dei tre fu l’unica a seguire la strada del commediografo, diventando un’attrice nelle compagnie dirette dall’attore e commediografo. L’attore quando aveva 15 anni, proprio per via delle difficoltà economiche famigliari, riuscì ad entrare nella famosa compagnia teatrale di Antonio Petito, per poi avere un ruolo in Pulcinella e interpretare il suo personaggio inventato “Felice Sciociammocca” compagno inseparabile del noto Pulcinella.

