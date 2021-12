“Cosa sta succedendo?”. Nave cisterna piena di gas, il delirio complottista di Diego Fusaro: forse… | Guarda

Ultime frontiere del complottismo. Ultime frontiere in questo caso raggiunge da Diego Fusaro, da sempre schieratissimo sul fronte no-pass e no-vax. Il filosofo, infatti, al tempo della pandemia fomenta le più strampalate teorie su controllo, dominazione, alta finanza e chi più ne ha più ne metta, insomma il solito campionario che viene sfornato dai teorici del complotto, o del delirio, fate voi.

Ma si diceva: l’ultima frontiera. Già, perché ora Fusaro rilancia sui suoi canali social lo screenshot di un articolo di Yahoo! Finanza. Nella foto si vede una nave-cisterna, dunque il titolo dell’articolo in questione che recita: “Usa, l’invio di navi cisterna con in gas in Europa: a cosa è destinato?”.

Ed ecco che Fusaro ci piazza il suo personalissimo carico da novanta. “Cosa sta accadendo?“, si interroga rilanciando l’articolo. Punto e stop. Probabilmente sta accadendo che delle navi statunitensi stanno trasportando del gas in Europa, come da titolo, ma al tempo del complottismo più spinto tutto vale, ogni teoria può essere buttata lì, un po’ come viene. Per inciso Fusaro, in risposta al post, ha collezionato un discreto diluvio di sfottò…