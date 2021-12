chiara-ferragni-e-fedez-positivi-al-covid:-l’annuncio-su-instagram

Chiara Ferragni e Fedez dopo un tampone molecolare hanno avuto l’esito: indossano la mascherina anche in casa

Continua purtroppo la corsa di Omicron nel nostro paese che colpisce sempre più persone. In queste ore anche Fedez e Chiara Ferragni sono positivi al Covid.

“Come potrete intuire, siamo positivi”, dicono i due in un video pubblicato su Instagram. Entrambi indossano le mascherine Ffp2 in casa. Ha spiegato che ogni giorno si stavano sottoponendo ai test e purtroppo poco fa hanno avuto l’esito che non avrebbero voluto ricevere a seguito di un tampone molecolare. I figli Leone e Vittoria sono negativi.

“Sosteniamoci a vicenda”, dicono, consapevoli che la loro situazione è simile a quella di tante altre persone. Hanno spiegato di avere la macherina in casa perché devono ovviamente accudire i bambini e non possono mantenere il distanziamento. “La nostra priorità è che i bambini stiano bene”. Entrambi sono asintomatici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carlotta De Rossi morta nell’incidente stradale: chi era la studentessa

Chiara Ferragni e Fedez positivi, con loro oltre 50mila persone: il bollettino

In attesa del bollettino Covid di oggi, secondo l’ultimo reso noto ieri, 26 dicembre, in Italia ci sono 24.883 nuovi casi positivi e 81 i morti. In salita il tasso di positività che si attesta all’11,5%.

Nel giorno precedente i i dati erano ben diversi con 54.762 contagiati, nuovo record da inizio della pandemia, e 144 vittime. I numeri del 26 dicembre sono viziati dal giorno festivo del Natale con molti tamponi in meno che sono stati processati.

Covid, le nuove regole in vigore

Secondo le nuove regole, in vigore dal 25 dicembre, fino al 31 gennaio, è obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca e quelle di tipo Ffp2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento ed eventi sportivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bassetti contro il tracciamento: “Rischiamo di bloccare l’Italia”

Nel corso dello svolgimento delle suddette manifestazioni, non è possibile consumare cibo o bevande. Obbligo di Ffp2 anche su tutti i mezzi di trasporto.

The post Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: l’annuncio su Instagram appeared first on Ck12 Giornale.