Pelè torna a casa, la foto è virale: come sta l’ex campione

Natale in famiglia per Pelè. Sui social ecco la foto che lo ritrae sorridente con la moglie dopo il ricovero

L’ex campione festeggia tra i suoi affetti per la gioia dei brasiliani amanti del calcio e dei tifosi in tutto il mondo.

L’ex campione da anni combatte contro i problemi di salute e negli ultimi tempi ha affrontato la chemioterapia per curare il cancro al Colon.

“Oggi vi auguro momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici“, scrive l’ex calciatore 81enne su Twitter vicino alla moglie Marcia Aoki e all’immancabile albero di Natale.

Secondo quanto scritto dai media brasiliani, O Rey ha potuto finalmente riabbracciare i proprio cari nella sua casa di Guaruja, sulla costa di San Paolo.

L’intervento al Colon risale al 4 dicembre scorso ed è stato realizzato presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Non si è trattata neanche della prima operazione visto che già a settembre i chirurgi erano intervenuti al Colon.

Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos.



Todas I hope you are living moments of love, peace and unity, just like me. Merry Christmas my friends. pic.twitter.com/dNsJFdMlDN

— Pelé (@Pele) December 25, 2021