Oroscopo di Paolo Fox 27 dicembre: tutte le anticipazioni di lunedì segno per segno

Ariete – Questo è molto importante, soprattutto quando le cose vanno male, perché agire con questo atteggiamento positivo è molto più facile per te superarle, più che piangere negli angoli o vedere tutto da una prospettiva negativa. Oggi potresti trovarti in una situazione in cui sarà necessario che tu prenda una decisione. Non è il momento di pensarci, ma di agire. Fallo con convinzione. Dovresti anche iniziare subito a controllare il modo in cui mangi quotidianamente, mangiare cibi più sani e dimenticare le diete veloci sei così affezionato. Non funzionano e tu l’hai controllato, Ariete. Approfitta oggi che il tuo ragazzo è di buon umore per raccontargli quei piccoli dettagli della tua relazione che vuoi migliorare.

Toro – Incolpare gli altri ogni giorno non è una buona idea, anche se sono davvero responsabili. L’importante è trovare la soluzione, risolvere il problema e puoi farlo perché hai abbastanza ingegno per risolvere questo problema senza battere ciglio. Dopo questo ti apprezzeranno di più. Se stai iniziando a preparare la tua lista di buoni propositi per il 2022, tieni presente che non devi aspettare il nuovo anno per liberarti delle cattive abitudini: stile di vita sedentario, cattiva alimentazione, tabacco, bevande alcoliche … Evitalo da oggi. Innamorato, Toro, Prepara una sorpresa per il tuo ragazzo questa settimana, sarà come un’anteprima di Capodanno e ti darà ottimi risultati ogni giorno.

Gemelli – Prova oggi che tutto è in armonia. Hai quel potere e puoi ottenerlo. Stai vivendo alcuni giorni di grande stress a causa dei soldi. Non avere tutto ciò di cui hai bisogno crea angoscia. Non disperare e invece di affondare, cerca soluzioni quotidiane ai tuoi problemi. Metti il ​​tuo ingegno al lavoro, troverai la risposta. Oggi ti sveleranno qualcosa che ti farà cambiare idea su un argomento di cui sembravi molto sicuro, Gemelli, vedrai che non sempre abbiamo ragione. Applicalo a quella persona che ha attraversato la tua vita e alla quale ora stai cominciando a trovare un difetto. Esistevano dall’inizio, semplicemente non li vedevi.

Cancro – Ma se il problema diventa più grande, non c’è bisogno di pensarci più. In questo caso è meglio andarsene e smettere di essere infelici. Oggi non lasciare che terzi, anche della tua cerchia più vicina, interferiscano in una decisione che deve essere solo tua. Chi ti conosce bene rispetterà quello che fai. Oggi una persona nota ti chiederà un favore e potrebbe essere difficile per te farlo per mancanza di tempo. Fai quello che puoi ma aiutalo, Cancro, perché in un futuro non troppo lontano dovrai chiedergli di darti una mano. E se in questi giorni sei a corto di soldi, stringi la cintura ogni giorno, non pensare nemmeno a prendere in prestito e meno dalla banca.

Leone – Adesso il tuo è in un buon momento, ha stabilità, e forse è arrivato il momento di iniziare a pensare di realizzare insieme a questa persona un progetto che hai in mente ogni giorno da tanto tempo. Parla con tuo figlio e digli di cosa si tratta. Tra voi due riuscirete a portarlo avanti, anche se per metterlo in moto dovrete aspettare un po’. Nel frattempo, studia e specifica quotidianamente tutti i dettagli. Questo ti unirà ancora di più. Oggi una persona molto cara ti porterà notizie di qualcuno del tuo passato, Leone. Se non vuoi ricordare questa fase, fai orecchie da mercante. Tutto ciò che è negativo per te, fai del tuo meglio per cancellarlo dalla tua vita.

Vergine – Non mangiare la noce di cocco pensando troppo al domani perché puoi sbagliare e soffrire per cose che non accadranno. Cerca di arrivare presto a destinazione, la tua casa o quella della tua famiglia perché lì ti aspetta qualcosa di speciale che ti renderà molto emozionato. Se stai facendo la lista dei tuoi regali per i Re o stai pensando allo stile del tuo capodanno, tieni la testa sulle spalle e non deviare dal tuo budget. Modera le tue spese ogni giorno, Vergine. Il più costoso non è sempre il più vincente. Risparmia i tuoi soldi per le vendite e lì si diffonderà. Innamorato, Oggi un amico di vecchia data può iniziare a risvegliare in te un altro tipo di sentimenti.

Bilancia – Oggi spalanca gli occhi e interpreta le cose che attraversano il tuo cammino. Anche tu vuoi rinnovarti ogni giorno, cambiare, ma non è ancora arrivato il momento di fare il grande salto. Abbi un po’ di pazienza, l’Universo ti dirà anche quando devi farlo. Intanto analizza cosa è andato storto in passato, impara dagli errori e renditi conto che nonostante le cadute ti sei rialzato. Una vera lezione di vita e un’esperienza impagabile. In questo momento, potresti superare un capitolo doloroso della tua vita amorosa, Bilancia. Finalmente ti rendi conto che il mondo non finisce a causa di una pausa.

Scorpione – Usa le feste per dormire di più, rilassarti e ricaricare le batterie. Una buona lettura, una maratona di una serie, la meditazione o la contemplazione della natura saranno ottime opzioni per trascorrere una giornata tranquilla e rigenerante. Le comunicazioni rimarranno aperte, ma rispetta il tuo tempo e parla solo con chi ne hai voglia. Lascia che la vita scorra, mentre gustose sorprese ti arriveranno.

Sagittario – L’affetto degli amici, i consigli e le novità aggiungeranno sapore al lunedì. Tieni d’occhio un’opportunità immobiliare o di affari di famiglia. La giornata porterà buone notizie in ambito finanziario e prospettive di maggiore stabilità. Diminuire l’ansia con l’attività fisica. Muovi il tuo corpo e goditi i piaceri gastronomici in ottima compagnia. Risultati in vista!

Capricorno – Sole e Luna illumineranno il progetto di vita e di futuro. Visualizza dove vuoi andare e progetta nuovi piani. Forse riprendi una relazione che ha attraversato turbolenze, o trasformi schemi, con Venere e Plutone nel tuo segno. Le scelte verranno riviste durante questo periodo e non sarà possibile risolvere il tutto dall’oggi al domani. Lasciare passare il tempo sarà una decisione saggia.

Acquario – Effettua videochiamate e accorcia le distanze con i tuoi cari da lontano. Un lunedì che porterà ottimismo ed entusiasmo con nuovi programmi. Amicizie speciali sosterranno le tue decisioni e i tuoi progetti. Approfitta dei momenti di relax per fare il punto sugli ultimi tempi, completare un ciclo e aprire la strada per iniziarne un altro nel giorno del tuo compleanno.

Pesci – Buone prospettive nell’area finanziaria garantiranno tranquillità alla fine dell’anno. Usa questo lunedì per rafforzare i legami di amicizia, goderti la famiglia e scambiare confidenze nell’amore. Approfondisci una relazione speciale e allontana le fantasie negative. Avrai una potente rete protettiva per superare gli ostacoli e raggiungere la stabilità desiderata. Coltiva la pace interiore.

