Oroscopo di Paolo Fox 27 dicembre – 2 gennaio: ecco come sarà l’ultima settimana dell’anno

ARIETE – Tre stelle per l’Ariete. L’amore non manca, ma forse sei troppo concentrato e preso dal lavoro: cerca di parlare a cuore aperto. Lunedì potresti essere stanco: hai bisogno di un’amicizia affettuosa? Il capodanno, comunque, promette bene e sarà interessante. Sul lavoro, in arrivo miglioramenti, ma non svolte radicali: cerca di non arrabbiarti. Giove in primavera sarà con te e tutti gli sforzi di ora saranno fondamentali nel futuro!

TORO – Quattro stelle per il Toro. Venere è in buon aspetto e questa è una bella notizia anche per chi vuole vivere una storia part-time. D’altra parte, tu non vuoi impegnarti troppo e quando ti innamori diventi gelosi. Una storia nata per gioco può diventare importante: le emozioni saranno importanti, lasciati andare. Sul lavoro, bisogna cambiare delle strategie o forse devi farti pagare di più. Se qualcosa non è andato secondo i piani ora puoi dare una svolta, che sarà interessante nel futuro!

GEMELLI – Tre stelle per i Gemelli. Bisogna dimenticare le storie d’amore che non sono andate bene: soprattutto a Capodanno è meglio non agitarsi, non porta a nulla di buono. La vitalità non ti manca, ma hai paura di non essere capito: prendi tutto con calma e sii più riflessivo rispetto al passato. Sul lavoro, tra gennaio e febbraio se ci sono questioni legali da risolvere potrebbero esserci delle discussioni. Poi, però, non temere perché arriveranno belle opportunità e sarai circondato da persone che ti vogliono davvero bene!

CANCRO – Tre stelle per il segno del Cancro. Venere è in opposizione e hai troppi pensieri in amore: sei incerto e anche un po’ insoddisfatto nella tua vita sentimentale. I nuovi rapporti non riescono a decollare, ma devi cercare di non essere pessimista: a volte sei troppo esigente, pretendi tanto. Sul lavoro, entro i primi mesi del 2022 bisognerà risolvere delle questioni anche legali. Ma il momento sarà promettente per chi vuole disfarsi di qualcosa perché le soluzioni sono dietro l’angolo: meglio, però, mettersi da parte un po’ di soldi. Che non guastano mai!

LEONE – Tre stelle per il Leone. La settimana promette bene per le relazioni, ma tu non vuoi concederti del tutto: fatti desiderare. A volte ti mostri disponibile, poi sparsi all’ultimo minuto lasciando tutti di stucco. Sei un po’ testardo, occhio soprattutto a mercoledì e a Capodanno. Sul lavoro, Saturno è in opposizione, ma senti la necessità di cambiare aria, di fare qualcosa di diverso rispetto al passato. In realtà, c’è chi ha ricevuto un riconoscimento, forse più morale che economico. Ma meglio di niente!

VERGINE – Cinque stelle per il segno della Vergine. Venere è dalla tua parte, l’amore promette grandi cose, ma tu hai perso un po’ la fiducia. Sei molto esigente, ma presto farai un nuovo incontro. Occhio al nervosismo e alle giornate tese, soprattutto quelle attorno al 31 dicembre. Sul lavoro, cerca di agire subito e di farti trovare pronto. Gennaio e febbraio saranno mesi di attesa: bisognerà portare pazienza. A Capodanno, però, rilassati, lasciati andare e divertiti sul serio!

BILANCIA – Tre stelle per il segno della Bilancia. In amore forse sei rimasto un po’ deluso per una storia non trasparente. I momenti difficili ci sono, ma devi guardare avanti e andare oltre: se ti piace qualcuno cerca di aspettarti, forse hai a che fare con chi non ti capisce. Prendi tempo, rilassati e cerca di non fare scelte sbagliate. Sul lavoro, in arrivo cambiamenti: hai nove idee, ma è tutto in discussione. Forse, hai bisogno di maggiori certezze, che ancora non ci sono!

SCORPIONE – Quattro stelle per il segno dello Scorpione. In amore basta con la diffidenza. Anzi, in questo momento potresti lasciarti andare a una storia part-time senza troppi impegni, cosa che fino a pochi mesi fa pensavi impossibile. Ora vuoi essere felice e sereno, non mettere troppo alla prova chi ti circonda. Sul lavoro, la settimana ha una buona energia e mercoledì la Luna sarà dalla tua parte. L’anno si conclude in bellezza: non mancheranno nuovi progetti e se ci sono questioni legali da risolvere tra gennaio e febbraio arriveranno delle novità!

SAGITTARIO – Quattro stelle per il segno del Sagittario. Da un’amicizia spesso nasce un amore. Tu dai importanza ai rapporti mentali, ma ti attrae anche il fisico di qualcuno oltre alla testa. Cerca di fare qualcosa di divertente a Capodanno: la Luna sarà con te e in viaggio ti divertirai tanto. Sul lavoro, stai aspettando da tempo una riconferma e agli inizi del 2022 potrai vivere nuove emozioni. Il nuovo anno sarà quello dei paradossi: mai dire mai nella tua vita perché tutto può essere!

CAPRICORNO – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Ora in amore molti problemi si potranno risolvere con Venere che porta con sé tante novità. Lasciati andare alle nuove conoscenze e valuta le proposte che ti fanno: fatti avanti se c’è qualcuno che ti ispira fiducia. Gli incontri sono favoriti, ma basta con la paura: devi metterti in gioco. Sul lavoro, stai iniziando a recuperare fiducia nel futuro. Nuove responsabilità e nuovi cambiamenti in arrivo, ma anche nuovi affari nel 2022. Chissà!

ACQUARIO – Cinque stelle per l’Acquario. In amore negli ultimi mesi ci sono stati dei problemi, non hai capito bene cosa desideravi e le complicazioni non sono mancate. Forse tu ami troppo la libertà, non sai rinunciarci, ma non temere perché arriveranno presto delle soluzioni. Sul lavoro, le giornate attorno a lunedì sono interessanti, ma occhio perché mercoledì ti troverai a fare i conti con qualche dubbio. Cerca di prendere del tempo e tutta la creatività che hai si farà avanti!

PESCI – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Lasciati andare alle emozioni, non devi escluderle dalla tua vita. Cerca di divertirti in amore, anche se le festività potrebbero portare un po’ di dubbi. A Natale e a Capodanno meglio non farsi prendere dai brutti pensieri, via la negatività. Sul lavoro, cerca di non sottovalutare i nuovi accordi e non arrenderti. Giove sarà dalla tua parte per molte settimane a partire dalla fine di dicembre: bene i finanziamenti, ma usa sempre la testa. Le belle intuizioni sono dietro l’angolo e potrebbero arrivare attorno alla giornata di mercoledì!

