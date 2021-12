Oroscopo di Branko 27 dicembre – 2 gennaio: ecco come sarà l’ultima settimana dell’anno

ARIETE – Ma quanti impegni vi aspettano? Forse troppi per una sola persona: meno male che l’energia fisica in questi giorni salirà rapidamente di tono e vi permetterà di affrontare con la grinta giusta questa vertiginosa girandola di situazioni, pensieri e richieste. Bisogna osservare però che la concentrazione mentale e la comunicazione potrebbero invece mostrare la corda. Occhio alle distrazioni e alle dimenticanze! La Luna proteggerà le vostre emozioni e vi regalerà momenti di soddisfazione. Ma domenica pomeriggio fate attenzione a non sottovalutare o esasperare un equivoco o finirete per sentirvi giù di corda, irritati e incompresi. Capitano di questi momenti, specie in famiglia: ormai dovreste sapere come reagire nel modo migliore.

TORO – Ma quanti impegni vi aspettano? Forse troppi per una sola persona: meno male che l’energia fisica in questi giorni salirà rapidamente di tono e vi permetterà di affrontare con la grinta giusta questa vertiginosa girandola di situazioni, pensieri e richieste. Bisogna osservare però che la concentrazione mentale e la comunicazione potrebbero invece mostrare la corda. Occhio alle distrazioni e alle dimenticanze! La Luna proteggerà le vostre emozioni e vi regalerà momenti di soddisfazione. Ma domenica pomeriggio fate attenzione a non sottovalutare o esasperare un equivoco o finirete per sentirvi giù di corda, irritati e incompresi. Capitano di questi momenti, specie in famiglia: ormai dovreste sapere come reagire nel modo migliore.

GEMELLI – Ottimo inizio di settimana, grazie alla Luna che non solo vi incoraggerà, ma comunque non vi remerà mai contro. Dunque le emozioni potrebbero essere lineari e soddisfacenti. Peccato per l’energia e la pazienza, messe a dura prova dal forsennato calendario di impegni che vi ritroverete in agenda. Se potete, meglio depennare qualcosa, o finirete per sentirvi del tutto scaricati e snervati con il rischio di prendervela pure con le persone che amate. Se non potete e si tratta di doveri improrogabili, cercate almeno di rilassarvi quando avrete finito. Alternando impegno e riposo riuscirete a gestire con intelligenza le vostre scarse energie. Forza che le vacanze stanno per arrivare!

CANCRO – Svogliatezza e lieve nervosismo: la diagnosi è chiara, siete in presenza di stress da festività imminenti! Come terapia, urgono delle dosi massicce di coccole, svaghi e le vostre serie televisive preferite. Dopo le necessarie attenzioni, ecco che da martedì sera tornate in pista, complice anche la Luna che probabilmente vi regalerà una sorpresa eccitante. Il resto della settimana scorre più facilmente ma cercate di non tirare la corda o finirete ben presto per ritrovarvi nuovamente esausti ed irritati. Scegliete con cura le attività e privilegiate solo ciò che sentite veramente di voler fare.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

LEONE – Che magnifico principio di settimana! Dissolverete le ultime nubi dal vostro cielo e dal vostro cuore e vi preparerete per girare pagina con grinta e maggiore sicurezza. L’energia promessa in abbondanza dalle vostre stelle potrebbe indicare pure un ottimo periodo per prendervi cura del vostro aspetto esteriore e iniziare a praticare sport, magari per prevenire l’inevitabile accumulo di calorie dovuto ai festeggiamenti. Un’energia buona per correggere ogni tipo di cattiva abitudine, rimettere i punti sulle I con invadenti e prepotenti e farvi valere nella vita in generale. Fatene buon uso ma evitate il pugno di ferro tra martedì sera e giovedì, quando la Luna vi punzecchierà.

VERGINE – Le vostre ottime idee aiuteranno molte persone, in famiglia o in ufficio. Infatti sarete così organizzati da poter dispensare consigli a destra e a manca: al vostro sguardo acuto questa settimana non sfuggirà davvero nulla! I favori delle stelle si rivolgeranno pure alla vostra comunicativa, spiccata, chiara ed efficace. Dunque un buon periodo per socializzare e stringere nuove amicizie o contatti. Peccato che in casa potrebbe iniziare a farsi strada un certo malcontento: che cosa sta succedendo? Forse siete solo stanchi o forse qualcuno ha deciso di scegliere proprio questo periodo per avanzare le sue rimostranze. Sia come sia, evitate di rispondere per le rime tra venerdì e la prima parte della domenica, quando la Luna potrebbe esasperare i vostri atteggiamenti. Non otterreste quello che volete.

BILANCIA – Famiglia o partner? Qualcuno potrebbe farvi saltare la mosca al naso ad inizio settimana. Cercate di non prendervela troppo, perché si tratterà solo di due giornate di malumore e poi piano piano tornerete a sorridere. Belle soprattutto le giornate del week end, da venerdì alla prima parte della domenica, quando potrete trovare ottime occasioni per assecondare i vostri interessi. I recenti cambiamenti avvenuti in cielo favoriranno soprattutto l’energia, la grinta, la forza di volontà: dunque parlano di sport, di attività fisica in generale, di eros e di intraprendenza. Peccato però che al tempo stesso questi mutamenti astrali interferiranno con la vostra concentrazione, provocando possibili equivoci e altrettanti malumori emotivi.

SCORPIONE – Questa settimana vi aspetta un clima piacevolissimo, con il nervosismo che diminuisce e le buone occasioni che aumentano. Sarà soprattutto la vostra voglia di socializzazione a beneficiare dei recenti cambiamenti avvenuti in cielo. Sentirete maggiore desiderio di aprirvi all’esterno, di dialogare e la vostra comunicativa risulterà particolarmente efficace ed indovinata. Dovrete solo fare attenzione tra martedì sera e giovedì, quando la Luna si mostrerà irta di aculei e potrebbe farvi uno scherzo irritante e imprevedibile. Ma si tratta di situazioni che gestirete con prontezza e molta astuzia. La domenica sarà un momento speciale in cui potrete toccare con mano che ben presto sarete tra i protagonisti di eventi interessanti.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

SAGITTARIO – I recenti mutamenti astrali annunciano che per voi ci sarà un netto aumento di energia e grinta. E in questo periodo un po’ di energia extra in più non può che fare piacere! Infatti aumentano anche gli impegni, le festività chiedono attenzione ai rapporti, le attività si moltiplicano e voi vorreste avere giornate di quarantotto ore per riuscire a sbrigare tutto quanto. Audacia, grinta e forza di volontà saranno doti preziose anche per praticare sport e preservare la vostra forma fisica dall’attacco imminente di ghiottonerie, cenoni e pranzi festivi! Tenaci e inossidabili, potete farvi avanti in ogni settore, o quasi. Cosa manca all’appello? Forse un pizzico di magia, di dolcezza, di poesia: provvedete subito!

CAPRICORNO – Grandi novità lassù, tra le stelle! Il cielo vi regalerà comunicativa a tutto spiano, insieme a concentrazione e creatività. Dunque vi aspettano giornate perfette per impegnarvi nelle vostre attività di routine ma con una marcia in più per molti motivi. Il massimo dei vantaggi, per questioni personali o pratiche, lo raggiungerete tra martedì sera e giovedì, quando la Luna si mostrerà in tutto il suo splendore. Saranno ore fortunate, che potrebbero pure spingervi verso una scelta importante o regalarvi un’occasione. Se fosse così, accettatela con fiducia: il cielo vi riserverà ancora altri favori molto presto, e la fortuna si girerà verso di voi.

ACQUARIO – Il cielo cambia e promette sì tanta energia e moltissima intraprendenza, ma frena un po’ sulla comunicativa. Nel complesso, però, troverete i recenti cambiamenti molto vantaggiosi per voi, specie perché potrete lasciarvi alle spalle conflitti, nervosismi, repentini mutamenti di umore. Dunque un quadro decisamente più sereno. Giusto un revival dei conflitti potrebbe spuntare tra martedì sera e giovedì, quando la Luna si mostrerà acida e imprevedibile. Ma si tratta di una potenzialità che potreste ridimensionare o perfino evitare grazie alle vostre scelte e al tipo di reazione che deciderete di mettere in campo. Bellissimi i giorni rimanenti che vi regaleranno vivacità e sorprese piacevoli.

PESCI – Qualcosa migliora, qualcosa peggiora: il cielo si mostrerà contraddittorio, ma converrà prendere il buono e cercare di ridimensionare il resto. Di ottimo, godrete di una buona comunicativa, che vi permetterà di chiarire eventuali recenti equivoci, di appianare le discussioni in famiglia e di sbrigare ogni tipo di arretrato in fretta e bene. Sarete organizzati e razionali, peccato però che non sempre riuscirete a rimanere distaccati. Se ci fossero questioni che vi stanno a cuore, andate a fondo tra martedì sera e giovedì, quando la Luna si mostrerà favorevole e fortunata e vi donerà occasioni e lucidità. Nei giorni seguenti dovrete evitare di tirare la corda, non discutere e non strapazzarvi o finirete esausti e nervosi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko 27 dicembre – 2 gennaio: ecco come sarà l’ultima settimana dell’anno proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.