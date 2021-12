muore-a-marsala-per-covid-maurizio-bellitteri,-un-noto-ristoratore:-era-un-no-vax

Ancora un decesso causato dal Covid-19. Un altro no vax. Si tratta di un noto ristoratore di Marsala, Maurizio Bellitteri. Aveva solo sessant’anni.

Il ristoratore siciliano Maurizio Bellitteri si era ammalato di Covid-19 circa un mese fa. Era un no vax e rifiutava anche le cure mediche. Secondo l’Ansa, nonostante fosse in gravi condizioni, Bellerini si è opposto fino all’ultimo alle cure dei medici. Gli operatori hanno dovuto faticare per convincerlo ad accettare il casco. È morto nella notte di Natale.

La morte di Maurizio Bellitteri

Il ristoratore di Marsala era un convinto e agguerrito sostenitore delle teorie no vax. Non solo aveva rifiutato di vaccinarsi ma aveva anche protestato molto sui social, condividendo articoli, video e post contro il green pass. Purtroppo è stato infettato dal Covid-19, e quell’infezione gli è stata fatale.

In Sicilia l’uomo era famoso. Infatti, Maurizio Bellitteri era un noto e apprezzato ristoratore di Marsala. Dopo giorni di ricovero in terapia intensiva, è morto all‘ospedale Paolo Borsellino della città. Bellitteri era un paziente a rischio: obeso e iperteso.

Le condizioni fisiche prima dell’infezione

Per via del suo quadro clinico precario, appena contratto il virus, Maurizio è subito entrato in crisi. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Ciononostante i medici hanno dovuto lottare per convincerlo a sottoporsi al casco ventilatore.

Ricoverato in terapia intensiva, è stato intubato. Le cure non sono però state sufficienti, e così Maurizio si è spento.

Chi era Bellitteri?

L’uomo era titolare ormai da diversi anni di un ristorante e di uno stabilimento balneare. Il suo esercizio era situato nella zona lido Signorino, sul versante Sud di Marsala. Era il più grande di cinque fratelli.

Il ristoratore lascia una moglie e una figlia. Uno dei suoi fratelli, Massimo Bellitteri, era anche lui un imprenditore nel settore della ristorazione. Massimo è stato raggiunto dalla tragica notizia mentre preparava il pranzo di Natale per i poveri alla mensa sociale di Marsala. Distrutto, Massimo ha dichiarato: “Fino all’ultimo ho pregato per lui, ma non è servito a niente”.

