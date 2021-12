Domenica In: annullata la puntata di domenica 26 dicembre, ecco il perché

La puntata odierna di Domenica In, talk show di Rai 1 in onda ogni domenica alle 14 con Mara Venier, è stata cancellata in extremis: ecco le motivazioni.

Nella giornata di oggi, domenica 26 dicembre, non andrà in onda la puntata di Domenica In che era stava prevista.

Il motivo per cui la puntata odierna è stata cancellata è un caso di Covid-19, contratto da uno dei membri dello staff della trasmissione in onda ogni domenica su Rai 1 alle ore 14.

Domenica In: salta l’ultimo appuntamento del 2021

Il membro dello staff di Domenica In che è risultato positivo al Covid era stato presente durante le prove dello scorso giovedì. I vertici di Viale Mazzini, per questo motivo, hanno optato per la sospensione della trasmissione: l’ultimo appuntamento del 2021 con il talk show di Rai 1 è stato cancellato e sarà possibile seguire la trasmissione a partire dal 2022.

La sospensione dell’ultima puntata della trasmissione è stata confermata anche dalla presentatrice, Mara Venier, che sul suo profilo Instagram ha condiviso le notizie relative alla cancellazione.

Su Rai 1 c’è stato un cambio di programma che ha cercato di andare incontro agli affezionati della trasmissione. In sostituzione, è stato trasmesso “Il meglio di Domenica In” e i fan, quindi, hanno avuto l’occasione di assistere ai momenti migliori del programma in replica. Prima di ciò, inoltre, è andata in onda un’intervista esclusiva registrata precedentemente, fatta da Mara Venier a Il Volo.

I tre membri del gruppo (Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone), nel corso dell’intervista, hanno raccontato delle loro quarantene e di come hanno cercato di mantenersi attivi. Successivamente hanno parlato delle loro vite sentimentali, per poi passare a dei filmati nei quali sono stati mostrati alcuni momenti passati relativi alla loro carriera. Dopo Il Volo, è stata trasmessa l’intervista che Mara ha fatto con Zucchero, nella quale ha parlato del suo ultimo album di cover, intitolato “Discover”.

