Chiara Ferragni, avete visto il “regalino” che le ha fatto Fedez? Schiaffo alla povertà (anche nel giorno di Natale) | Foto

Un regalo all’insegna del lusso quello fatto per Natale da Fedez a Chiara Ferragni. L’influencer, infatti, ha ricevuto sotto l’albero un enorme anello di diamanti, subito pubblicato sui social. “Grazie al mio amore per questo anello di diamanti e grazie alla mie sorelle per un altro anello di oro e diamanti”, ha commentato la Ferragni accanto alla foto.

Ma non è tutto, perché in soccorso per il pranzo di Natale ai Ferragnez è venuto uno dei ristoranti più lussuosi, ovvero Palazzo Parigi. In tavola: cotolette alla milanese, patate e verdure con purè. La coppia, nonostante sia dovuta tornare a Milano a causa dei problemi di salute della piccola Vittoria, non ha rinunciato ai festeggiamenti. Lo L’influencer e il marito non hanno voluto dimenticare lo spirito natalizio, anche per i loro bambini.

A scartare via social i regali anche il piccolo Leone, destinatario di giocattoli dedicati ai suoi super eroi preferiti. Intanto, dopo essere finita in ospedale per virus sinciziale nei mesi scorsi, e per aver spaventato nuovamente i genitori, la piccola Vittoria sembra stare meglio. “Preferiamo essere vicini agli ospedali“, aveva detto Chiara ai fan spiegando l’accaduto che ha costretto lei e il marito ad anticipare il ritorno dalle vacanze.