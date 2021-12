tv-da-leccare:-in-giappone-nasce-il-dispositivo-per-assaggiare-il-cibo

Tv da leccare, la stravagante invenzione può risultare molto utile per i ristoratori e per tante altre attività

Nel paese del Sol Levante è stato realizzato un prototipo da parte di un docente universitario. Si tratta di un display che fa gustare, nel vero senso della parola, il cibo che viene mostrato.

È ricoperto da una pellicola che garantisce l’igiene ma l’invenzione viene vista in modo folle così come curiosa. È il Taste the tv (Tttv), “assaggia la tv” e per provare il cibo inquadrato in quel momento bisogna leccare.

L’apparecchio è trisensoriale perché permette l’uso di tre sensi, il gusto, l’olfatto e il tatto. “L’obiettivo è quello di permettere a chiunque di assaporare il piatto di un cibo che si trova dall’altra parte del mondo”, ha spiegato il docente Homei Miyashita.

Tv da leccare, quanto costa

La Tttv potrebbe diventare uno strumento non solo da utilizzare in casa con gli spettatori che possono immediatamente assaggiare, ad esempio, assaggiare il cibo che hanno intenzione di preparare.

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn — Reuters (@Reuters) December 23, 2021

Può diventare molto utile anche per i ristoranti, fornendo un ulteriore servizio come l’assaggio prima dell’ordine. L’idea è del professore Miyashita che ha lavorato sviluppato il tutto quasi da solo ed è stato solo successivamente aiutato dal proprio team composto da circa 30 studenti. Il Tttv potrebbe essere messo in commerci a una cifra minima di 800 euro.

