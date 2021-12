TikTok è il primo al mondo: la piattaforma cinese vince su tutti

Tik Tok fa un grande balzo in avanti rispetto all’anno scorso. Soprendendi alcuni risultati che sono stati resi noti

Alla fine dell’anno è sempre periodo di bilanci, anche per le grandi aziende. La Cloudfare, società americana che si occupa di servizi di sicurezza internet, ha realizzato la classifica dei siti più cercati al mondo nel 2021.

Il primo su tutti è tiktok.com che toglie il primato a Google rispetto al 2020. Lo scorso anno il sito cinese si era classificato al settimo posto.

Al secondo c’è proprio Google e il risultato è clamoroso considerando che la quasi totalità delle ricerche partono dal motore di ricerca.

Facebook perde un posto e scende dal gradino numero due al terzo e nonostante il successo e l’avanzata di altri social, quello creato da Mark Zuckerberg resta sempre il primo. Quarta posizione per la Microsoft con la creatura di Bill Gates che rispetto al 2020 perde una posizione.

La tentenza di siti delle grandi aziende è la perdita di un posto e lo scorrimento riguarda anche la Apple con il sito che risulta quinto e non più quarto come lo scorso anno. Chi non varia posto è il gigante dell’e-commerce Amazon che resta al sesto posto.

Cloudflare Radar’s 2021 Year In Review is out, with interactive maps and charts you can use to explore what changed on the Internet throughout this past year. https://t.co/20cIuWDYon #CloudflareRadar

— Cloudflare (@Cloudflare) December 23, 2021