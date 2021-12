“stanotte-a-napoli”,-il-regalo-di-natale-di-alberto-angela-a-tutti-gli-italiani

La sera di Natale Alberto Angela regala a tutti gli italiani un cadeau speciale, si tratta del documentario Stanotte a Napoli. Ecco alcune anticipazioni

Arriva la sesta edizione della serie della notti speciali di Alberto Angela. Dopo il Museo Egizio di Torino, Firenze, la Basilica di San Pietro a Roma, il tour di Venezia ed il racconto delle ultime ore di Pompei la sera del 25 dicembre è il turno della Partenope.

Come riferisce in una nota ufficiale l’Ufficio Stampa della RAI la sera di Natale 2021 il popolare paleontologo, divulgatore scientifico ed al tempo stesso giornalista, scrittore e conduttore televisivo Alberto Angela regala a tutti gli italiani una nuova notte speciale.

Come detto dopo i grandi successi dei documentari sul Museo Egizio, su Firenze, su San Pietro, su Venezia e sull’eruzione del 79 ac che ha distrutto Pompei è il turno di Napoli.

Stanotte a Napoli, lo straordinario documentario di Alberto Angela

Il figlio del grande Piero si addentra, per i telespettatori di Rai Uno, tra i meandri di Napoli. Un viaggio che parte da Castel dell’Ovo che si dipana sui misteri di Piazza del Plebiscito, che approda al Palazzo Reale e prosegue per la Certosa di San Martino, il monastero di Santa Chiara ed il nobile Teatro San Carlo.

Non mancheranno, ovviamente, i riferimenti al tesoro di San Gennaro ed al miracolo dello scioglimento del sangue per non tacere ovviamente della tradizione dei presepi di via San Gregorio Armeno, della leggenda di Spaccanapoli e della venerazione del santo laico Diego Armando Maradona.

Ad ogni tappa del viaggio nelle viscere di Napoli Alberto Angela incontrerà personaggi ed artisti famosi nati o legati alla città. E qui davvero ci saranno sorprese inimmaginabili che non sveliamo, pur conoscendole nel dettaglio, per non rovinare la sorpresa di una sera di Natale tutta da gustare.

