Oroscopo di domenica 26 dicembre: amore, soldi e lavoro per voi

Ariete – La kermesse della famiglia e della gola presiede anche quest’oggi, a meno che, riuscendo a sganciarvi, non siate già partiti per altri lidi (o meglio, cime). Così lascia sperare la coppia Venere-Plutone allo zenit: concordi con il partner, avendo ormai ottemperato a doveri e promesse siete liberi di spassarvela dove e come più vi piace. Amore ed eros: coppia tranquilla, solo un filo statica, bel pomeriggio invece con gli amici, giocando a carte o raccontandovi aneddoti del passato. Serata romantica in barba alla Luna all’opposizione: naturale, lo insegna la fisica, gli opposti si attraggono e a volto giungono a fondersi! Lavoro e denaro: ideale per viaggiare, assecondando il proverbio “Natale coi tuoi…”, espletato il dovere familiare siete pronti con il vostro programma: sci con gli amici o viaggio culturale. In ritardo chi oggi è di corvée, dai sanitari ai servizi pubblici, l’inizio di un raffreddore vi terrebbe volentieri a casa, ma il senso del dovere dice no.

Toro – Bella Luna in segno di Terra, così come Venere e Plutone, tutti quanti in trigono al vostro segno. Chiaro il messaggio, dopo pranzi e scambi di auguri torna possente l’esigenza di natura e aria buona. Felici sugli sci, sereni tra piccoli borghi, dove arte e tradizione fanno ancora da padrone. Forma fisica perfetta, questo quanto racconta la Luna passata nel pomeriggio in sesta Casa. Potrebbe parlarvi di lavoro, domani è lunedì e qualcuno rientra, oppure complimentarsi con voi per l’equilibro e l’armonia che diffondete tutt’attorno. Amore ed eros: al centro della scena i vostri figli, dedicate loro tutto il vostro tempo libero, tra giochi, letture e qualche escursione istruttiva. Da dirimere le loro gelosie infantili, che non vanno prese sottogamba, toccherà a voi il compito di sfatarle, non permettete loro di lamentarsi di fantasmatiche ingiustizie riguardo ai dono ricevuti, avete stanziato la stessa cifra per tutti. Lavoro e denaro: la tentazione di spendere non si allenta, anche se Natale è finito. Chi ha ricevuto mance ha un buon motivo in più per occhieggiare le vetrine del centro o recandosi al cinema come tradizione vuole. Finanze al sicuro ma non per merito vostro: i negozi sono quasi tutti chiusi..

Gemelli – Santo Stefano a due marce, imbronciata la mattinata fino a metà pomeriggio, segno che ormai di chiacchiere familiari e di vivande indigeste avete fatto il pieno ma ancora vi tocca. Così segnalano la Luna e Nettuno in quadratura al vostro segno e opposti anche tra loro. Ininfluente Venere, regina dell’amore, che lavora in sordina, ma da fuori nulla trapela. Almeno fino a metà pomeriggio, quando col passaggio lunare in Bilancia, segno affettuoso e raffinato, in trigono al vostro, la giornata non prende una piega apprezzabile, magari grazie a una mostra, un cinema o una passeggiata tra i più bei palazzi del centro, resi più suggestivi dal gioco delle luminarie. Amore ed eros: le tensioni di coppia sono le più facili da superare, se la chimica funziona bene e cullate ideali comuni, disponete di un ottimo collante che vi tiene uniti anche nei momenti no. Tempo da dedicare alle persone amate, in prima linea i vostri figli, dopotutto il Natale è la festa dei bambini, sarà qualcosa di bello che ricorderanno negli anni a venire. Lavoro e denaro: ideale per una partenza, che conduca da amici o parenti, motivati da ottime intenzioni: fare pace o conservarla. Dopo un ribaltone sentimentale l’obiettivo diventa cambiare vita e a quanto piare ci state già riuscendo.

Cancro – Amichevole la Luna, almeno fino a metà pomeriggio ve la ritrovate in sestile, disposta alla chiacchiera, alla gentilezza. Ottima mediatrice dunque tra il vostro segno e la coppia Venere-Plutone, che se non la pigliate per il verso giusto potrebbe anche ammutolirsi diventando rancorosa. Aura romantica garantita dall’acquatico Nettuno, amico vostro e di tutti i sentimentali come voi. In casa musica, fuori arte e natura. Non oltre l’ora del tè, però, quando la Luna si imbroncia passando in quadratura di colpo arriva la stanchezza, rendendovi lunatici e taciturni, con una gran voglia di andare a casa a prepararvi un buon tè speziato. Amore ed eros: piano con le battute, che feriscono come frecce, voi intendete scherzare, ma partner e amici se la prendono a male. Lavoro e denaro: di turno lavorate coscienziosamente, assumendovi anche le responsabilità che toccherebbero ad altri, ma anche a casa non ve ne state con le mani in mano, sembrate a riposo e invece riflettete, lavorando su voi stessi, finalmente avete il tempo per farlo!

Leone – Ancora spese? Non è possibile! Eppure se anche oggi avete ospiti e comincia a mancarvi qualche ingrediente per preparare il pranzo la scappata al supermercato, ammesso che lo troviate aperto, è d’obbligo. Tanto da fare in casa o se siete alle prese con il volontariato, l’essenziale è fare le cose con amore, peseranno di meno, anche in un giorno di festa. Amore ed eros: erotismo intenso ma a singhiozzo, gelosia e possessività alla base di malumori di coppia. Il dialogo tra voi funziona solo a pelle, quando si tratta di comunicare pensieri o emozioni ecco che una misteriosa saracinesca chiude il contatto tra le vostre anime. Ingegnatevi a scoprire il meccanismo che la riavvolge (e qui non si lavora di forza, ma d’astuzia). Lavoro e denaro: giornata di bilanci e non solo finanziari, a fare i conti col portafoglio e con la vostra vita: un forte impegno emotivo, ve la prendete con voi stessi ma rifiutate consigli esterni.

Vergine – Per tutta la mattinata siete ancora voi al centro del palcoscenico, con la Bianca Signora nel segno in buona amicizia con Venere e Plutone, in segno di Terra in trigono al vostro. Lievi contrarietà da Nettuno all’opposizione, basta un’allusione, una battuta fuori posto a mettervi a disagio, offuscando l’atmosfera magica che si era creata. Amore ed eros: famiglia musona, al solo parlare di rimettere ordine si defilano tutti, lasciando voi alle prese con aspirapolvere e spazzolone. Serata tranquilla, sbocconcellando una fetta di panettone e brindando la coppia recupera l’intesa, i pettegolezzi non sono nelle vostre corde. Lavoro e denaro: il turno evitato nei giorni scorsi vi tocca oggi, ma siete contenti di fare qualcosa di utile. Ok anche a iniziative benefiche, l’atmosfera natalizia ancora nell’aria vi rende ancora più buoni.

Bilancia – Malumore per tutta la giornata, forse è solo stanchezza, oppure noia. A ribadirlo la coppia Mercurio-Plutone in quadratura, mentre la Luna abbioccata in dodicesima Casa sembra persa in un mondo tutto suo. Ripensamento solo nel pomeriggio, quando entrando nel vostro segno torna sensibile e a dimostrarvi interesse. Amore ed eros: amore a 360°, il passato è dolcissimo da ricordare, ma il presente è ancora qui a vostra disposizione, coglietelo a piene mani, come fareste con un frutto delizioso spiccato direttamente dal ramo. Momenti dolcissimi coi figli, presi dalla novità natalizia, sentire che volge alla fine è un sottile dispiacere. Lavoro e denaro: ideale per una partenza, potete raggiungere gli amici fuori città o visitarne una ricca di storia e arte, argomenti a cui siete sensibilissimi. Buona alternativa una mostra o un film al cinema, sgranchirsi le gambe fa bene al fisico, mentre arte e bellezza sono un toccasana per l’anima.

Scorpione – Santo Stefano con gli amici, un classico, il panettone insieme e poi al cinema o due passi in centro. Così racconta la Luna tranquilla in sestile, ma ugualmente in sestile vi ritrovate il vostro astro guida Plutone abbracciato a Venere, che invece preferirebbe parlare d’amore e fare micio micio con voi per tutto il pomeriggio. Amore ed eros: atmosfera romantica, le canzoni natalizie risuonano ancora in casa e nelle orecchie, vi piace prolungare queste feste, mezze blindate e mezzo no, scacciando il pensiero molesto che se le cose procedono di questo passo, di queste edizioni insolite di feste solstiziali dovrete vederne parecchie. Ma non immalinconitevi, il futuro è ancora tutto da disegnare. Lavoro e denaro: ancora lavoro in cucina e magari ancora invitati, dunque un’altra ricetta da mettere a punto, altre verdure da affettare e altre padelle da lavare. Ve la prendete con le vecchie tradizioni, che ogni anno vi fregano incatenandovi ai fornelli.

Sagittario – Luna malmostosa allo zenit, evidente che al vostro fisico state chiedendo troppo, specie se siete già partite per le vacanze ma sugli sci stentate a ritrovare la scioltezza degli anni scorsi. Troppo tempo senza metterli ai piedi! Questo il commento di Nettuno confusionario in quadratura. Simpatico il pomeriggio con la Luna che passa in Bilancia, sotto il segno dell’amicizia e della convivialità, infatti si cena con gli amici, si assiste a uno spettacolo, ma guai a dimenticarvi le norme di distanziamento! Amore ed eros: un’aspettativa delusa vi rende nervosi, meglio lasciarvi a bollire nel vostro brodo… a meno che il gioco erotico non funga da valvola di sfogo, ma occhio a non scambiare il sesso con la ginnastica! Lavoro e denaro: sperate di non essere di turno, sarebbe una giornata difficile, con scontri con un capo e vari disguidi. Giornata dispendiosa, se si pranza fuori il conto è un salasso, se invece avete qualche regalo da acquistare e portare a qualcuno, amici o parenti residenti che state andando a trovare, la carta di credito continua a lavorare anche a santo Stefano. Basta, è stanca!

Capricorno – Luna di Terra in trigono al vostro segno e alla bella Venere che lo abita, abbracciata al magnetico Plutone. Amichevole anche Nettuno in sestile, dunque in casa, in viaggio, in montagna, mettete in conto una splendida giornata, tutta imperniata sugli affetti e la forza della tradizione. Niente conflitti, solo concordia, armonia, piaceri condivisi. I malumori arrivano in serata, col passaggio della Luna allo zenit in quadratura, qualcuno già di rientro per tornare al lavoro si angustia pensando che la festa è già finita, qualcuno altro facendo mente locale sul 2022 inizia a fare progetti al momento inutili se non destabilizzanti. Amore ed eros: malandrini in viaggio, anche in montagna il flirt è d’obbligo, ma per ora vi fermate qui, la relazione profonda spaventa. Tensioni sotterranee e rancori mai superati tra fratelli, le gelosie dell’infanzia ogni tanto tornano fuori. Lavoro e denaro: viaggiare, che passione, volete vedere, fare e sperimentare tutto, anche se il tempo a disposizione è veramente pochino. Finisce che la sera vi ritrovate esausti, ancora un po’ insoddisfatti rispetto alla tabella di marcia.

Acquario – Giornata anonima, santo Stefano è sempre così, almeno per voi. E pensare che nella vecchia Inghilterra era una giornata felice, i lavoratori ricevevano regali dai loro datori e i domestici godevano di una bella mancia e di un piatto di dolci. Anche voi di dolci ne avete a gogò, al punto da non poterne più. Se prima erano appetibili, ora con Venere e Plutone in dodicesima Casa vi paiono stucchevoli. Quando ai soldi realizzate di averne spesi parecchi, parola di Nettuno in seconda Casa. Amore ed eros: più che all’amore puntate all’amicizia, avete bisogno di qualcuno con cui scambiare opinione e costruire nuovi progetti. Se poi c’è anche l’attrazione erotica, tanto meglio! Dolcissimo il rapporto delle coppie ancora in rodaggio. Lavoro e denaro: dare una mano a un amico, alle prese con problemi pratici, vi porta via parte della mattinata, ma lo fate con piacere, rendendogli un favore ricevuto tempo addietro. Decisamente migliore la serata, finalmente liberi tutti, assolti anche i doveri familiari saltate in auto e partite per il viaggetto già programmato da tempo.

Pesci – Nel vostro segno Nettuno bisticcia con la Luna all’opposizione, ma per vostra fortuna qualcuno si prende la briga di mediare il conflitto. Precisamente Venere armoniosa e Plutone magnetico, entrambi in sestile al vostro segno, alias gli amici infastiditi dai vostri malumori di coppia, voi sempre svagati, pasticcioni, spendaccioni, la vostra dolce metà pragmatica, concreta, ipercritica e alla lunga noiosa. Provvidenziale il cambio lunare nel pomeriggio che scioglie il conflitto lasciando tutti più tranquilli, non sarà una passione incendiaria o in divertimento stratosferico, ma almeno recuperate la normalità, vocabolo che di questi tempi pare già miracoloso! Amore ed eros: difficile conciliare i bisogni personali con le esigenze di famiglia. Se il partner se la prende vi stupisce con un attacco frontale, davanti al quale vi sentite impreparati. Il dialogo risolve i problemi, ma contribuisce anche a crearne. Lavoro e denaro: passato il Natale pensate già a come impiegare il tempo senza annoiarvi nei giorni di vacanza che vi restano. Volete essere voi a decidere, invece sono gli altri a manovrarvi, scatenando collere sotterranee.

L’articolo Oroscopo di domenica 26 dicembre: amore, soldi e lavoro per voi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.