Oroscopo di Branko 26 dicembre: ecco le stelle di questa domenica di Santo Stefano

Ariete – È un giorno molto mentale, in cui puoi preoccuparti inutilmente quando c’è troppo a cui pensare. Per tutta la fine dell’anno, come anticipiamo nei tuoi oroscopi di dicembre 2021,ti esprimerai con autorità e fermezza, ma eviterai di essere troppo autoritario o inflessibile.

Toro – È tempo di pianificare un viaggio, una nuova avventura, un’esperienza completamente diversa che promette di cambiare la tua vita. Oggi è ascoltare il cuore e ascoltarlo attentamente, perché le tue migliori decisioni e scommesse verranno da ciò che provoca emozione, passione ed entusiasmo.

Gemelli – Oggi mostrerai la tua lealtà e il tuo affetto alle persone a cui tieni davvero, puoi essere un grande amico, sostenere e prenderti cura delle tue amicizie. Nei prossimi giorni, potresti incontrare qualcuno di importante, che lavora in psicologia, criminologia o ricerca.

Cancro – Se stavi aspettando il momento giusto per parlare delle tue emozioni, di ciò che senti veramente, il giorno è oggi. E non è a causa delle date, è a causa dei transiti lunari. Puoi anche usare questa energia per avvicinarti ai tuoi amici o al tuo gruppo di donne. Inizia un nuovo ciclo, le stelle ci guidano in questa nuova fase in cui i cambiamenti di stagione governano il nostro cammino attraverso la vita.

Leone – Non ti innamorerai facilmente di qualcuno, nei prossimi due mesi vorrai andare con calma e con una certa cautela. Il tuo bisogno di appartenenza è forte oggi e potresti avere voglia di chiarire a tutti quali cose, idee, progetti e persino persone ti appartengono.

Vergine – Vivi la settimana con molto senso dell’umorismo, vuoi circondarti di persone divertenti che ti fanno ridere o condividere il tuo umorismo. Cerca di andare senza fretta e non correre, perché se insisti, puoi prendere una decisione spericolata di cui ti pentirai in seguito.

Bilancia – In questo momento, grazie all’energia astrologica, troverai più facile trattare con i tuoi parenti in questi incontri. La Luna è nel segno dietro di te, quindi oggi puoi sentirti stanco, un po ‘triste e senza energia. Ma in realtà è parte del processo che ti invita a guarire e riflettere.

Scorpione – La tua mente è molto veloce, sei molto veloce ad imparare, ma anche a condividere ciò che sai con gli altri. Ti stai mostrando più ribelle del solito, potresti persino sentire che il tuo carattere o comportamento viene criticato.

Sagittario – La tua mente vuole scommettere su impegni a lungo termine, quindi non farai un ulteriore passo avanti fino a quando non ti convincerai di avere le basi necessarie per questo. In questi prossimi giorni, la risposta o l’atteggiamento che riceverai dal tuo capo, genitore o chiunque rappresenti un’autorità per te, influenzerà il tuo umore.

Capricorno – Approfitta di queste vacanze per fare un regalo a te stesso o regalarti un lusso. Se nei prossimi giorni qualcuno intorno a te ha bisogno della tua esperienza o conoscenza, non esiterai a trasmettere ciò che hai imparato di recente.

Acquario – Evita di iniziare relazioni segrete, clandestine o quelle che hanno qualche fattore nascosto in queste settimane. Approfitta di questi giorni, perché la tua mente è molto curiosa e questo ti favorisce ad essere intelligente e astuto. Usa questo potere per coltivare l’intimità e l’onestà nelle tue relazioni personali.

Pesci – Ti stai aggrappando alla tua individualità, devi esplorarla per capire meglio te stesso. Se semplicemente non puoi fare a meno di vedere difetti nel tuo ambiente e nelle tue relazioni, è a causa dei movimenti lunari di oggi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko 26 dicembre: ecco le stelle di questa domenica di Santo Stefano proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.