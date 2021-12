Cosa sapere su Nick Casciaro, l’altoatesino vincitore di X-Factor Romania: chi è il cantante, carriera e curiosità.

In molti lo ricordano per i suoi trascorsi nei talent show di casa nostra e tanti si chiedevano che fine avesse fatto: eccolo ora tornare sorprendentemente a far parlare di se proprio nel giorno di Natale. Stiamo parlando di Nick Casciaro, l’altoatesino che ha un singolare primato conquistato in queste ore.

Si tratta infatti del primo italiano a vincere un talent show in un Paese dell’Est Europa, ovvero la Romania. Il 31enne – che peraltro compirà gli anni tra qualche giorno – ha vinto 50mila euro nel corso della finale romena di X-Factor, mandata in onda da Antena 1 Channel, primo canale televisivo pubblico di Bucarest.

Artista poliedrico, ha stupito i giudici, non solo la sua coach, Loredana Groza, con la quale ha duettato in Time of my life, colonna sonora del film Dirty Dancing, ma anche Florin Ristei, Delia e Ștefan Bănică, oltre che i telespettatori del programma, che in Romania è ormai popolarissimo.

La carriera di Nick Casciaro: dagli esordi a X-Factor vinto in Romania

Tra i brani portati sul palco del talent show, Nick Casciaro ha cantato una versione particolarissima di Funiculì Funiculà, unendo tradizione partenopea con quella romena, e ha interpretato alla grande Who wants to live forever dei Queen. Ma cosa sappiamo del cantante nato il 4 gennaio 1990 a Bolzano e che canta sin da quando era bambino nel coro delle Voci Bianche del suo paese?

Diplomato in grafica pubblicitaria e fotografia all’istituto d’arte “Fortunato Depero”, Nick Casciaro affianca alla passione per il canto quella per lo sport ed è un amante soprattutto del windsurf. Si avvicina alla musica grazie a un artista molto particolare, soprattutto per un giovane della sua generazione, ovvero il re del rock’n roll, Elvis Presley. Si appassiona alla R&B e in generale alla musica anni Sessanta e Settanta.

Dopo aver fatto esperienza come animatore sportivo a Palma di Maiorca, nel 2013 partecipa a Italia’s Got Talent, arrivando in semifinale. Quindi alla tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi arriva sesto nella classifica generale, quarto tra i cantanti. Inoltre, è stato il cantante ufficiale di Domenica In, ha partecipato ad altri programmi tv e dal 2017 interpreta Vince Fontaine/Teen Angel nel musical Grease.

