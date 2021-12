meteo,-raffica-di-perturbazioni:-natale-e-santo-stefano,-peggiora-il-quadro

Ben tre perturbazioni raggiungeranno l’Italia nel periodo delle feste, a partire da oggi, 24 dicembre e vigilia di Natale. A comunicarlo è stato Antonio Sanò, direttore e fondatore de ilmeteo.it: la circolazione atmosferica sull’Italia sta per cambiare. Ciò dipende dai venti che iniziano a ruotare dai quadranti meridionali: non sono più miti ma anche umidi e quindi comporteranno una serie di peggioramenti su gran parte del territorio nazionale.

“Gia da oggi – si legge su ilmeteo.it – le prime piogge bagnano la Toscana, soprattutto settentrionale, per poi interessare anche la Liguria di levante. L’avanguardia di questo primo fronte perturbato si estenderà in serata anche al Nord con piogge deboli attese in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto”. Poi domani, 25 dicembre, le perturbazioni entreranno davvero nel vivo, colpendo soprattutto le regioni centrali con piogge forti. Nessun segnale di miglioramento anche in vista del 26, giorno di Santo Stefano.

“Un’altra perturbazione – segnalano gli esperti – avrà la stessa direttrice della precedente, bagnando però anche la Campania e la Sardegna. Al Nord pioverà moderatamente soltanto in Emilia Romagna, ci sarà la nebbia in Piemonte e un cielo coperto altrove. Infine una terza perturbazione arriverà con l’inizio della prossima settimana e questa volta oltre a essere sospinta da venti di Libeccio, sarà alimentata da aria più fredda in quota”.