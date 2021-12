“fatelo-presidente-della-repubblica”,-alberto-angela-viene-candidato

Alberto Angela è sempre più amato dagli italiani e viene candidato dai suoi fan: “Fatelo presidente della Repubblica”.

“Buongiorno Italia con gli spaghetti al dente e un partigiano come Presidente”, cantava quarant’anni fa ormai Toto Cutugno nella sua canzone più famosa e amata, “L’Italiano”, ricordando come il Capo dello Stato, Sandro Pertini, fosse stato in passato tra i capi della Resistenza all’occupazione nazifascista.

Una figura, quella di Sandro Pertini, che unì la popolazione italiana: in un momento storico difficile, il presidente della Repubblica fu capace di rappresentare in maniera degna l’intero Paese. Tanti sono i momenti del suo mandato che sono davvero difficili da scordare, dalla sua presenza a Vermicino, sul pozzo che aveva inghiottito Alfredino Rampi, all’arrivo a Bologna dopo l’attentato alla Stazione Centrale del 2 agosto 1980.

Oggi l’Italia avrebbe bisogno di una figura così altamente rappresentativa e da qui deriva la “folle idea” dei fan di un personaggio televisivo davvero molto noto e amato. Stiamo parlando ovviamente del divulgatore scientifico, Alberto Angela, il quale nel giorno di Natale torna in televisione con una speciale puntata di “Stanotte a…” dedicata alla città di Napoli.

Alberto Angela presidente della Repubblica: pronta una petizione?

Si tratta di una proposta indecente che ovviamente il diretto interessato non accetterà mai, ma inutile nascondersi dietro a un dito: in tanti vorremmo che fosse proprio lui a rappresentare l’Italia nel suo ruolo più autorevole nei prossimi sette anni. Qualcuno sembra già pronto alla petizione popolare, mentre tanti sono i messaggi che arrivano in queste ore e che vanno nella stessa direzione: Alberto Angela deve fare il presidente della Repubblica.

In un post su Twitter, il noto divulgatore scientifico e figlio d’arte augura a tutti “un Natale di sorrisi del cuore” e aggiunge: “Spero che sia un piacevole momento per ritrovarsi e dedicare del tempo a voi stessi e alle persone che più amate”. Il suo messaggio non solo è “recepito” dai suoi fan, ma qualcuno ci tiene a ricambiare “con affetto e con un grande ringraziamento per il contributo dato alla cultura nel nostro Paese”.

Altri azzardano appunto alcuni commenti sulla sua possibile candidatura a capo dello Stato. “Stavo giusto pensando ieri a te come possibile presidente della Repubblica. Non per vantarmi, ma credo sia una delle mie idee migliori”, scrive Isabella. E qualcuno aggiunge: “Sta per liberarsi un posto al Colle tra non molto. Alberto, se volessi farci un pensierino”. Poi evidenzia come la sua famiglia rappresenti “l’orgoglio italiano”.

