Dove si svolgerà il Capodanno in Musica di Canale 5? Mediaset cambia location

Con le nuove restrizioni legate alla preoccupante e incontrollata circolazione della variante omicron, Capodanno in Musica, il programma dell’ultima notte dell’anno di Canale 5, non si svolgerà più in piazza a Bari come annunciato.

Quest’anno lo show Capodanno in Musica sarebbe dovuto tornare in centro a Bari, in piazza Prefettura. Tuttavia, dopo l’aumento dei casi di infezioni connesse al Covid-19 Mediaset è corsa ai ripari. Dunque cambia la location.

Dove si svolgerà il Capodanno in Musica?

Ebbene, il Capodanno in Musica è a rischio? Canale 5 ha annunciato che lo show di fine anno si farà, senza problemi. Il programma, in effetti, non è a rischio dopo il nuovo decreto Covid. Il Governo ha vietato le feste in piazza nell’ultima notte dell’anno, ma quello Mediaset sarà uno show televisivo al chiuso. Nelle intenzioni della rete lo show si sarebbe dovuto all’aperto, ma senza pubblico.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Nuove regole Covid, cambia durata del Grees pass: le decisioni

Inizialmente il concerto era stato pensato come un’esibizione all’aperto, a Bari, in piazza Prefettura. E ora è stato però “trasferito” al chiuso. Tutto questo dopo che il sindaco di Bari Antonio Decaro aveva spiegato nei giorni scorsi che nella sua città non si sarebbero svolte feste in piazza con un pubblico. Ecco perché si è dovuto arrivare a un compromesso. Quale?

Lo show della fine dell’anno di Canale 5

Sebbene non fosse stato organizzato come un classico concertone di piazza, lo spettacolo di fine anno di Canale 5 è stato spostato dal primo cittadino di Bari. Per quale motivo? Forse per evitare che i cittadini accorressero e provocassero assembramenti nei dintorni del palco. Ecco perché il Capodanno in Musica di Canale 5 cambierà location.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Federica Panicucci, nozze imminenti: c’è l’annuncio, ecco la data

Vietata la piazza di Bari, il concerto di Capodanno di Canale 5 si terrà al Teatro Petruzzelli, come suggerito dall’amministrazione comunale. Dunque Federica Panicucci condurrà dal palcoscenico di uno dei teatri storici d’Italia. E lo show andrà in onda regolarmente su Canale 5 per accompagnere i telespettatori nel nuovo anno.

The post Dove si svolgerà il Capodanno in Musica di Canale 5? Mediaset cambia location appeared first on Ck12 Giornale.