Delia Duran, parla l’ex marito: “È stata manipolata”

Su Delia Duran l’opinione dell’uomo che è stata con lei non è positivo: “Fa la figura della deficiente”, e sul tringolo con Soleil…

La modella Delia Duran negli ultimi mesi ha avuto molta visibilità grazie al Grande Fratello Vip 6 che ha visto la partecipazione del marito Alex Belli.

L’attore all’interno della casa è stato protagonista di un flirt molto passionale con Soleil Sorge con la moglie che è entrata nella casa anche per avere dei confronti.

Ma c’è chi conoscere bene la Duran e non solo tramite la televisione per via del triangolo amoroso. La modella è infatti stata sposata con Marco Nerozzi, 55enne che ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Nuovo.

Ufficialmente i due sono ancora sposati ma ormai da tantissimo tempo non hanno rapporti. Quando condividevano ancora la vita facevano “i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco“, ha detto. Un giorno poi grazie a un amico di Marco, la Duran fece un provino a Miami e così lavvorò per tre diverse fiction Mediaset, Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Furore 2.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Riccardo Di Pasquale: ecco chi è il marito dell’attrice Roberta Giarrusso

Delia Duran, le dure parole di Marco Nerozzi

Il 55enne ha dichiarato che erano una coppia aperta e che nei loro viaggi non erano mai soli e ha raccontato anche di come è finita la loro storia. Lei voleva fare l’influencer e aveva contattato Alex. Era andata a Milano quando era in corso la settimana della moda e al ritorno lo lasciò

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caduta libera, Maria Grazia Grimaldi fa il botto: cifra da capogiro

Anche con Belli la Duran ha dichirato di essere una coppia aperta e per tale motivo chiede l’ex marito “dov’è il problema delle corna?“. È anche convinto che tutto fosse pianificato per fare audience e che lui abbia manipolato Delia come ha fatto con altre donne solo per questo scopo ma che lei così ha fatto la figura della deficiente.

The post Delia Duran, parla l’ex marito: “È stata manipolata” appeared first on Ck12 Giornale.