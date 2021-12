Concerto di Natale: chi è Serena Menarini, giudice di All Together Now

Questa sera, 24 dicembre, andrà in onda il classico Concerto di Natale su Canale 5. E tra i tanti artisti sul palco ci sarà anche Serena Menarini, voce storica della sigla dello spot del Pan di Stelle… Dove l’abbiamo già vista?

Serena Menarini, oggi cantante e producer, è stata una dei giudice presenti nel muro di All Together Now. E, in effetti, Serena sarebbe stata un giudice perfetta anche per lo show del 25, ovvero la versione kids del programma della Hunziker. Questo perché è stata una enfant prodige, iniziando a cantare già a otto anni.

Chi è Serena Menarini, giudice di All Together Now

Dopo aver studiato canto, chitarra e pianoforte, l’artista romana si è trasferita a Milano appena maggiorenne per frequentare l’Accademia di musica, arte e spettacolo. Subito ha calcato i palchi cittadini esibendosi con band soul e R&B. Notata da Claudio Cecchetto, la nostra Serena si è riciclata conduttrice radiofonica e poi vj per Hit Channel. Negli anni ’00 è anche arrivato un suo singolo, “Moody Day”, molto suonato nei club.

La carriera da produttrice

Nel 2009 la Menarini ha fondato con Alessandro Branca la Human Touch Music, casa di produzione e agenzia. Così la cantante si è concentrata sulla scrittura e la produzione di brani per artisti emergenti e soprattutto di spot televisivi, tra cui molti tormentoni entrati nella storia. Ha collaborato per esempio con la Bauli, con Twix e con Mediaset.

Serena si è poi specializzata in composizione e sviluppo di colonne sonore per film e documentari. Si è anche esibita dal vivo con la band Applejacks. Il suo secondo singolo solista è stata la sigla dello spot Pan di stelle. Ve lo ricordate?

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Giacomo Voli, All Together Now: il brutto episodio di cui è stato vittima

Nel 2019 insieme al suo collaboratore Alessandro ha firmato le musiche del trainer di Unposted, il documentario su Chiara Ferragni. Intanto ha cominciato a partecipare come giudice del muro del programma All Together Now.

Musica curativa

Tra le altre cose Serena lavora da anni a progetti di musica curativa, insieme a ricercatori del CNR di Bologna.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Anna Tatangelo, sfogo a All Together Now contro i critici: “Ne so qualcosa”

Di cosa si tratta? Di combinare frequenze audio e fisica quantistica per sperimentare un nuovo metodo curativo a livello medico e sociale. Stasera vedremo Serena esibirsi al Concerto di Natale presentato dalla Panicucci.

The post Concerto di Natale: chi è Serena Menarini, giudice di All Together Now appeared first on Ck12 Giornale.