Concerto di Natale, chi è Jimmy Sax: carriera e curiosità

Jimmy Sax… con un nome così, cosa volete aspettarvi? Abbiamo a che fare con uno dei sassofonista di ambiente jazz più apprezzati in ambito mainstraem degli ultimi anni. Il francese è un artista funambolico e originale. Stasera 24 dicembre è stato ospite al Concerto di Natale su Canale 5.

Si sa poco sulla biografia di questo musicista. Tutti lo chiamano Jimmy Sax, ma il suo vero nome dovrebbe essere Jeremy Rolland. E poi? Di Jimmy conosciamo il talento, lo stile pirotecnico ed eclettico. E poi, grazie a tutte le foto che posta sui social, sappiamo anche che fa una bella vita: se la gode e se ne vanta, da perfetto influencer. Non è abbastanza?

Il jazz per tutti di Jimmy Sax

Il suono del musicista riesce a essere moderno e pop nonostante parta dal jazz e si muova su coordinate molto tecniche. I puristi lo odiano. In moltissimi altri, invece, lo adorano. Jimmy Sax sa conquistare il pubblico più eterogeneo con uno swing caldo e insieme versatile. Fin da ragazzo ha improvvisato e contaminato linguaggi. Spesso, infatti, accompagna ritmi dance o edm. Si è insomma costruito una carriera suonando senza sosta dal vivo nei più disparati locali, dalle discoteche ai bar dove si suona il blues. Presto ha fatto il giro del mondo ed è diventato ospite fisso nei club più esclusivi di Miami, Parigi, Dubai, Los Angeles e St. Tropez. Potremmo definirlo un jazzista che piace a quelli che odiano il jazz.

Il pubblico lo giudica come uno dei musicisti più originali degli ultimi anni. Sul web e soprattutto sui social il suo nome gira tantissimo. E alcuni dei suoi pezzi sono diventati dei piccoli classici. Qualche nome? “No man no cry”, “Time”, “Smile”… Tanti vip usano queste musiche come sottofondo per le story su Instagram. Un luogo che Jimmy conosce bene e dove conta centinaia di migliaia di follower.

Dove vedere Jimmy?

Jimmy è un artista perfetto per un contesto come quello del classico concerto della vigilia di Natale in onda su Canale 5. Infatti lo vedremo lì, nel programma condotto da Federica Panicucci. L’intramontabile concertone di Natale.

In alternativa cercatelo sul web. Ci sono tanti sui pezzi su YouTube. Alcuni dei quali molto esplicativi del suo stile.

