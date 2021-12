Concerto di Natale: chi è David Bratton, gigante della musica gospel

Al Concerto di Natale, che sarà trasmesso stasera 24 dicembre su Canale 5, fra gli ospiti musicali vedremo anche David Bratton, membro del Virginia Union Gospel Choir. Chi è?

David Bratton è un cantante, un produttore, un autore e un insegnante di musica gospel. Si esibisce spesso in Italia, dov’è molto amato e rispettato dai fan del genere. Secondo alcuni critici, è uno dei migliori cantanti gospel contemporanei.

David Bratton, gigante della musica gospel

Bratton è uno degli ospiti più attesi della sera della Vigilia su Canale 5. Stasera, infatti, andrà in onda il Concerto di Natale, dall’Auditorium della Conciliazione di Roma. Lo show sarà presentato da Federica Panicucci. O meglio, è stato presentato… L’evento, in effetti, è registrato. Si è svolto il sedici dicembre scorso. Ma sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

Siamo giunti giunti alla ventinovesima edizione dello show. E quest’anno, fra gli ospiti, c’è anche David Bratton. Cosa dobbiamo aspettarci? Di certo un’esplosione di canti e ritmi gospel dal sapore natalizio!

La musica gospel di Bratton

Come anticipato, David è molto amato nel nostro Paese e perciò ritorna spesso in Italia con il Virginia Union Gospel Choir. Questo gruppo, che accoglie i migliori cantanti e musicisti del gospel americano provenienti dalla Virginia e da New York, ha già incantato parecchi teatri e diverse piazze nazionali. Bratton, non a caso, è un maestro, un eccezionale performer e un sensibile interprete della secolare tradizione gospel.

Compositore, ma anche interprete e solista, ha collaborato con diversi artisti di rilievo del panorama gospel internazionale. Per esempio, si è esibito con Edwin Hawkins, che è l’autore dello standard autore di “Oh Happy Day”. Ha cantanto pure con Richard Smallwood, Anastasia e Dee Bridgewater. E per non farsi mancare niente, David è pure un virtuoso del pianoforte!

Gli artisti coinvolti stasera per il Concerto di Natale 2021 aiuteranno diversi progetti di beneficenza e di solidarietà, come la Fondazione Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco.

