concerto-di-natale,-anggun:-che-fine-ha-fatto-la-cantante-indonesiana

Tra i protagonisti del Concerto di Natale di Natale, c’è Anggun: che fine ha fatto la cantante indonesiana famosissima anche in Italia.

Va in onda questa sera con un parterre davvero d’eccezione, il tradizionale Concerto di Natale, che Canale 5 ripropone ogni anno in prima serata la sera della vigilia. Tra i protagonisti c’è quest’anno un volto che abbiamo imparato a conoscere in Italia diversi anni fa e del quale avevamo perso le tracce.

Parliamo di Anggun: la cantante classe 1974 è senza dubbio l’artista di origine indonesiana più famosa al mondo e uno dei pochi artisti asiatici che ha guadagnato consensi internazionali. Iniziando la sua carriera come star bambina in Indonesia, si è imposta per una carriera internazionale quando si è trasferita in Francia per inseguire il suo debutto musicale in Europa, all’età di 20 anni.

Alla fine degli anni ’90, il suo singolo “Snow On The Sahara” ha avuto un enorme successo nell’industria musicale francese. Ciò ha presto portato Anggun al più ampio mercato internazionale con l’uscita del suo album di debutto internazionale in 33 paesi. Due milioni di copie vendute in tutto il mondo, amatissima anche in Italia, Anggun viene ricordata anche per un duetto con Piero Pelù.

Che fine aveva fatto Anggun: la cantante indonesiana oggi

Ma che fine ha fatto oggi la cantante indonesiana e come è cambiata la sua vita rispetto al grande successo di una ventina di anni fa? Nata a Jakarta, è diventata famosa a livello internazionale quando il suo singolo inglese Snow On The Sahara, pubblicato nel 1997, è diventato un successo mondiale. Da allora, ha pubblicato 11 album, di cui sei in francese. Attualmente vive in Francia, dove vive con il marito, lo scrittore Cyril Montana.

Nel 2012 ha rappresentato la Francia all’Eurovision Song Contest. È diventata anche il giudice più pagato nella storia della televisione indonesiana quando è entrata a far parte della giuria di X Factor Indonesia nel 2013. Quindi ha fatto parte della giuria di Asia’s Got Talent insieme a personalità importanti come David Foster, Melanie Chisholm e Vanness Wu.

Anggun era precedentemente sposata con Olivier Maury (2004 – 2006) e Michel Georgea (1992 – 1999). Ha avuto almeno 3 relazioni prima di Cyril Montana. La coppia, da quanto si apprende, non avrebbe mai avuto figli. Di recente, la cantante è stata giudice della trasmissione Il Cantante Mascherato nella versione francese del programma.

