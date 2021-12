Riccardo Di Pasquale: ecco chi è il marito dell’attrice Roberta Giarrusso

Ecco chi è Riccardo Di Pasquale, le sue figlie, la carriera e sua moglie Roberta Giarrusso: dall’incontro sul set al grande amore.

Riccardo Di Pasquale è noto del mondo dello spettacolo come il marito dell’attrice palermitana Roberta Giarrusso. Di Pasquale lavora come produttore musicale e cinematografico per la casa di produzione italiana Fenix Entertainment.

Riccardo, classe 1983, tra le sue produzioni di successo si ricorda “MMA, Love Never Dies”, il film poliziesco e di arti marziali di Riccardo Ferrero uscito nelle sale nel 2017. Il film racconta la storia di Michele Falco, campione di MMA, che fa parte di un clan che gestisce il racket di droga e prostituzione della capitale. Michele però si ribella alle richieste del boss e decide di attuare una vendetta da parte della malavita organizzata.

I due si sono fidanzati nello stesso anno e hanno una figlia, Giulia, fulcro della loro relazione. La piccola è la terza figlia dell’imprenditore, il quale ha già avuto due figlie, Arianna e Mattina dalla precedente relazione.

Sul set del film ha incontrato l’amore della sua vita Roberta Giarrusso, la quale interpretava una parte nel film. Tra i suoi successi è aver portato sul palco di Sanremo Mirkoeilcane, l’artista che nel 2018 si è fatto conoscere per aver messo alla luce il dramma dei migranti sbarcati nel Mar Mediterraneo. L’artista in quell’occasione ha vinto il premio della critica “Mia Martini”.

Riccardo Di Pasquale (CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti sul sul profilo Instagram) e Roberta hanno partecipato anche ad uno show televisivo nel 2018, “Pechino Express“, nel quale i due avevano il nome “I promessi sposi”, perchè in quel momento i due non erano ancora convolati a nozze. I due in quell’esperienza hanno visitato posti come il Marocco, Tanzania e Sud Africa. Il coronamento del loro amore è avvenuto il 16 Giugno 2019 con il loro matrimonio.

